От август: По-висок максимален осигурителен доход и нови правила за държавните служители

От 1 август 2026 г. са в сила редица промени в осигурителното законодателство. НАП публикува подробни разяснения за новите правила, които засягат самоосигуряващите се, държавните служители, здравното осигуряване и някои специфични категории работещи.

По-висок максимален осигурителен доход

Максималният месечен осигурителен доход се увеличава от 2111,64 на 2300 евро. Върху доходите над тази граница не се начисляват задължителни осигурителни вноски.

Повишава се и минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се – от 550,66 на 620,20 евро. В тази група попадат например собственици на фирми, еднолични търговци, хора, упражняващи свободна професия, както и регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители.

Ако самоосигуряващо се лице е декларирало стария минимален доход, НАП ще го замени автоматично с новия за периодите след 31 юли. При деклариран по-висок доход промяна няма да се извършва автоматично.

Минималната здравна вноска също се увеличава

Размерът на здравноосигурителната вноска остава 8%, но за хората, които сами внасят здравните си осигуровки, минималната месечна сума се увеличава до 24,81 евро.

Същият минимален доход се използва и при определяне на здравните вноски за периоди на неплатен отпуск по желание на работника, както и в някои случаи на временна неработоспособност и майчинство.

Повишава се и цената за закупуване на осигурителен стаж. Един месец вече струва 122,80 евро, а една година – 1473,60 евро.

Държавните служители започват да плащат лични осигуровки

От август се въвеждат лични осигурителни вноски за държавните служители, както и за магистрати и други представители на съдебната власт.

До края на 2026 г. здравната вноска от 8% ще се разпределя така: 1,6% за сметка на служителя и 6,4% за сметка на ведомството. Работещите ще плащат и лични вноски от 0,7% за фонд „Общо заболяване и майчинство“ и 0,2% за фонд „Безработица“.

От началото на 2027 г. съотношението при здравната вноска ще бъде променено на 60:40 между работодател и служител.

Специални правила за някои работещи

При непълно работно време минималният осигурителен доход се изчислява пропорционално на работните часове. За хората с увреждания, заети в специализирани предприятия и кооперации, прагът е 50% от минималния за съответната икономическа дейност.

При учениците в дуално обучение социалните и здравните осигуровки са за сметка на държавния бюджет. За сезонните селскостопански работници продължава да се прилага специален режим на осигуряване.

НАП уточнява още, че за определени категории – сред които общински съветници, управители на етажна собственост и работещи в някои бюджетни предприятия – минималните осигурителни прагове по икономически дейности не се прилагат.

Какво остава без промяна

Основните проценти на вноските за фондовете „Пенсии“, „Общо заболяване и майчинство“, „Безработица“ и Учителския пенсионен фонд се запазват. Без промяна остават и вноските за допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

През 2026 г. не се правят вноски във фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.

За стандартно наетите по трудов договор основните осигурителни проценти също не се променят, но в някои сектори има промени в диференцираните вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“.