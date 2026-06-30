Регионалният министър постави под съмнение качеството на предпазните съоръжения и обяви проверка на договорите за стотици милиони левове

Регионалният министър Иван Шишков е разпоредил проверка на всички поставени по републиканската пътна мрежа мантинели, за да се установи дали отговарят на изискванията за безопасност и на сертификатите, с които са доставени. Повод за проверката са поредицата тежки катастрофи през последните месеци, при които тежкотоварни автомобили преминаха през предпазните съоръжения.

„Всички ни притеснява това, което виждаме – лекотата, с която тировете минават през мантинелата. Затова съм възложил проверка дали поставените съоръжения отговарят на сертификатите“, заяви министърът пред Нова телевизия.

По думите му мантинелите се проектират така, че да издържат на удар при определени параметри, но случаите, при които камиони ги пробиват, пораждат съмнения дали монтираните съоръжения отговарят на нормативните изисквания.

Шишков коментира и договорите за доставка и монтаж на мантинели, сключени през предходни години. По думите му първоначалната им стойност е била около 300 млн. лева, но впоследствие изплатените средства са достигнали близо 500 млн. лева след анекси и индексации.

„Имаме надвишение на плащането по договорите с почти 200 млн. лв. Надявам се обясненията да бъдат дадени пред други институции“, посочи министърът.

Той разкритикува и подготвяна обществена поръчка за подмяна на мантинели, която според него е предвиждала всички дейности в страната да бъдат възложени на един изпълнител.

Освен темата за безопасността по пътищата, регионалният министър коментира и състоянието на големите инфраструктурни проекти. Според него един от основните проблеми е липсата на готови проекти за нови магистрали.

„Наследството не е само откраднат асфалт. Наследството е и липса на проекти за магистрали“, заяви Шишков.

Той посочи, че в момента се работи по отделни участъци на магистралите Русе – Велико Търново и „Хемус“, както и по трасето към Видин, но за редица ключови пътища тепърва трябва да бъдат изготвени проекти.

Министърът защити и увеличението на цените на винетките с аргумента, че приходите от винетни и тол такси не покриват разходите за поддръжка на републиканската пътна мрежа.

Изявлението на Шишков идва само часове след проведената в Пловдив среща между държавата, местната власт и бизнеса, посветена на Околовръстното шосе. По време на дискусията също бе поставен акцент върху безопасността на движението, като бе обявено, че по трасето има 54 незаконни обекта и 168 незаконни подхода, които според участниците създават сериозни предпоставки за пътни инциденти и трябва да бъдат премахнати.