Специалните сили се включиха в разчистването след бурята в Пловдив

До 20 военнослужещи помагат на общината да отстрани последствията от стихията по искане на областния управител Георги Янев

Военнослужещи от Съвместното командване на специалните операции (СКСО) се включиха в разчистването на щетите след силната буря, която удари Пловдив на 20 юли. Военните оказват помощ на общинските и аварийните екипи по искане на областния управител Георги Янев.

В подкрепа на действията на терен са изпратени до 20 военнослужещи от формированието на Специалните сили.

Екипите участват в разчистването на паднали дървета и клони, както и в обезопасяването на критични участъци, след като бурята нанесе сериозни щети и затрудни движението по ключови пътни артерии в града.

От Съвместното командване на специалните операции уточняват, че военнослужещите ще останат на разположение на местната власт, докато отпадне необходимостта от съдействие и бъде възстановен нормалният ритъм на живот в Пловдив.

След бурята десетки сигнали бяха подадени за паднали дървета, счупени клони и блокирани улици, като в разчистването през последните дни участват екипи на общинските предприятия, пожарната и доброволци.