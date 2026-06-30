Ученици и пътни полицаи с общ призив за повече отговорност на пътя

С поредица от инициативи, проведени вчера, 29 юни, в Пловдив беше поставен акцент върху безопасността на движението и личната отговорност на всеки участник на пътя.

Ученици от ОУ „Душо Хаджидеков“, заедно с инспектор от сектор „Пътна полиция“, излязоха на улиците, за да отправят послание към шофьори, пешеходци и велосипедисти за необходимостта от повече внимание, толерантност и спазване на правилата за движение.

По-късно през деня, в СУ „Св. Патриарх Евтимий“, гимназисти гледаха късометражния филм „Защо аз“, посветен на последствията от пътните инциденти. На срещата присъства и режисьорът Христо Порязов, който разговаря с учениците за избора, който всеки прави ежедневно, когато се движи по пътищата.

По време на дискусията той подчерта, че безопасността не се изчерпва със спазването на правилата, а е въпрос на лична отговорност – да намалим скоростта, да бъдем внимателни на пешеходните пътеки и да не се качваме в автомобил, управляван от човек, употребил алкохол.

Посланието на инициативата беше ясно – повече търпение, уважение и разум на пътя могат да предотвратят трагедии и да спасят човешки живот.