Представители на държавата, местната власт и бизнеса ще заседават всяка седмица, за да ускорят реализацията на ключовия инфраструктурен проект

Ежеседмична работна група, която да движи всички казуси около реализацията на проекта за Околовръстното шосе на Пловдив, бе основният резултат от днешната среща между представители на бизнеса, държавната и местната власт.

Около идеята се обединиха всички участници във форума, организиран от сдружение „Бизнесът за Пловдив“. Новата структура ще заседава всяка седмица, като целта е проблемите по проекта да бъдат решавани в движение, без забавяне и прехвърляне на отговорност между институциите.

В работната група ще участват заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството, областният управител, представители на общините Пловдив, „Родопи“ и „Марица“, както и експерти от „Бизнесът за Пловдив“ и „Тракия икономическа зона“. Представителите на бизнеса ще имат ролята на коректив на администрацията и ще следят за изпълнението на поетите ангажименти.

Припомняме, че в началото на април т.г. стана ясно, че АПИ спира за 6 месеца участък от Околовръстното на Пловдив.

От Областната администрация подкрепиха създаването на групата, а народни представители от парламентарната група на „Прогресивна България“ заявиха готовност да съдействат както за придвижването на проекта, така и за възможно най-скорошното обезопасяване на Околовръстното шосе чрез премахване на мантинелите в участъците, където това е необходимо.

Припомняме още, че по време на парламентарен контрол в началото на т. м. министърът на регионалното развитие Иван Шишков призна, че проектът за модернизация на Околовръстния път е в твърде ранен етап и реално Пловдив „няма околовръстно“. Още по темата четете в статията Околовръстното на Пловдив остава без бързо решение, търсят спешни мерки за безопасност.

По време на срещата бизнесът отправи остри критики към начина, по който администрацията работи по проекта.

„Не можем повече да слушаме „няма как“ и „не става“. Стига вече. Време е всички да заработим заедно, така че нещата да се случват възможно най-бързо и качествено – така, както се случват и в бизнеса. Не е нормално държавни звена да саботират работата на държавата, като не ѝ съдействат“, заяви модераторът на срещата Илиян Филипов.

От бизнеса настояха държавата да покаже повече политическа воля и ангажираност за решаването на казуси като Околовръстното шосе, както и администрацията на всички нива да работи по-активно по ключовите инфраструктурни проекти.

Както Под тепето ви съобщи по-рано днес на форума стана ясно, че 54 незаконни обекта и 168 незаконни подхода блокират Околовръстното на Пловдив.

Екипът ни продължава да следи темата, очаквайте всички подробности от срещата.