Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще посети Асеновград и Пловдив на 7 октомври, вторник.

В Асеновград преди обяд той ще открие нова сграда на детска градина „Мир“. Тя е изградена е по Програмата на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища.

В Пловдив министър Влчев ще открие изцяло обновената сграда на студентско общежитие „Чайка 1“. Ремонтът е осъществен със средства по Програмата на МОН за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития.

По време на посещението си министърът ще проведе работна среща с представители на Регионалното управление на образованието – Пловдив и учители от областта, както и с екипи по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици.