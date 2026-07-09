Решението на мениджмънта на хранителна верига средствата от рециклирани бутилки и кенове да подкрепят Филипополските мозайки по пътя към световно признание раздели мненията в общността „Капачки за бъдеще“

Има коментатори, които не знаят за музея и смятат, че става дума за кампания, която подпомага действащ храм – базилика.

Кампанията за включване на Голямата базилика на Филипопол и късноантичните мозайки в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО предизвика дискусия сред хората, които използват автоматите за обратно приемане на опаковки като начин да подкрепят обществени каузи.

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Поводът е решението през юли и август 100% от даренията от върнатите PET бутилки и кенове чрез автоматите в избрани магазини да бъдат насочени към подготовката на кандидатурата на Епископската базилика и мозайките на Филипопол.

Както Под тепето ви съобщи: Всяка върната бутилка в Lidl ще помага на Базиликата по пътя към ЮНЕСКО.

Темата беше обсъдена активно в дискусионната група на „Капачки за бъдеще“ – общност, която от години използва различни форми на събиране на средства за подкрепа на каузи. Част от участниците поставиха въпроса защо при този механизъм вече няма възможност дарителят сам да избере конкретната инициатива, която иска да подкрепи.

Други хора в дискусията защитиха промяната с аргумента, че става дума за временна инициатива, насочена към значим културен обект, а не за прекратяване на подкрепата към останалите каузи.

След края на август възможността за дарение чрез автоматите ще продължи, като средствата ще могат да бъдат насочвани към четири постоянни национални каузи – фондация „Лазар Радков“, WWF България, Animal Rescue Sofia и Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Сред коментиращите има и мнения, че подкрепата за Голямата базилика е принос към една от най-значимите културни инициативи за Пловдив – подготовката на кандидатурата на археологическия комплекс за световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Също така има коментатори, които не знаят за музея и смятат, че става дума за кампания, която подпомага действащ храм – базилика.

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Дебатът поставя по-широк въпрос за баланса между избора на дарителя и възможността на организациите и компаниите да насочват временни кампании към конкретни обществени каузи.

Голямата базилика на Филипопол е един от най-ценните археологически обекти в Пловдив и ключова част от усилията градът да получи ново международно признание чрез включване в списъка на ЮНЕСКО.

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