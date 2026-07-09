Над 80% от местата в УХТ – Пловдив са запълнени още след първото класиране

Най-голям интерес има към специалностите в Технологичния факултет, а рекорден бал е отчетен за „Храни, хранене и диететика“

При силен интерес премина първият етап от кандидатстудентската кампания в Университета по хранителни технологии – Пловдив. Още след първото класиране висшето училище е запълнило над 80% от обявения прием за учебната 2026/2027 година.

Най-голяма конкуренция традиционно има в Технологичния факултет. Сред най-предпочитаните специалности са „Технология и качество на храни“, „Технология на зърнените, хлебните и сладкарските продукти“, „Технология и качество на парфюмерията, козметиката, растителните масла, шоколадовите и тютюневите изделия“ и „Хранителни и фармацевтични биотехнологии“.

Силен интерес отчита и Техническият факултет. Бъдещите студенти са насочили вниманието си към специалностите „Мехатроника, роботика и изкуствен интелект“, „Компютърни системи и технологии“ и „Топлинна, хладилна и климатична техника“. Над 80% от местата вече са заети и в защитената от държавата специалност „Машини и апарати в хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост“, чиито студенти са освободени от семестриални такси.

Рекорден за университета е балът в специалност „Храни, хранене и диететика“, където първокурсниците са приети с максимален бал 24. Продължава да расте и интересът към интердисциплинарната програма „Хранене и туризъм“, която подготвя кадри за туристическия и ресторантьорския сектор.

Сред акцентите в тазгодишната кампания е дебютът на новата бакалавърска специалност „Опаковане и логистика“, която също привлича кандидат-студенти.

УХТ разширява и обучението на английски език. Освен вече утвърдената програма Food, Gastronomy and Tourism, от новата академична година университетът ще предлага и новата бакалавърска програма Industrial Engineering and Management (Foods, Cosmetics and Bioproducts), насочена както към български, така и към чуждестранни студенти.

За кандидатите, които не са успели да се запишат след първото класиране, остават ограничен брой свободни места. Второто класиране ще бъде обявено на 10 юли, когато университетът ще обяви и допълнителен прием в приоритетни специалности.