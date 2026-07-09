Васко Василев превърна Античния театър в музикална вселена: „Това е най-хубавото място на света“

Световният цигулар и Оркестърът на Опера Пловдив подариха незабравима вечер на публиката в рамките на Opera Open 2026

„Това е най-хубавото място на света. Сигурен съм, че сте го чували. Обиколил съм цял свят и не можах да намеря по-хубаво!“

С тези думи световноизвестният цигулар Васко Василев се обърна към публиката в препълнения Античен театър в Пловдив снощи, преди да поведе зрителите на истинско музикално пътешествие.

Концертът „Васко Василев: Пътешествието“ бе част от фестивала Opera Open 2026 и събра хиляди почитатели на музиката в едно от най-впечатляващите културни пространства в България.

Вечерта съчета виртуозното изпълнение на Васко Василев с мултимедийна атмосфера, създадена от видеодизайнера Петко Танчев, и енергията на Оркестъра на Опера Пловдив под диригентството на Петър Тулешков.

На сцената до маестрото бяха пианистката Памела Никълсън, кийбордистът Чико Алхесирас, китаристът Карлос Йаве, перкусионистът Хуан Ередия, концертмайсторът Балаш Шварц и специалният гост Керана.

Публиката реагира с възторг на изпълненията, а социалните мрежи след концерта се изпълниха с впечатления от преживяването. Зрители описват вечерта като „вълшебна“, „наслада за душата“ и „уникален концерт“.

„Мястото е вълшебно. Няма значение къде стоиш, има невероятна акустика навсякъде, а когато слушаш това невероятно изпълнение, какво друго да си пожелае човек“, споделя зрител в коментар под видео от концерта.

Други почитатели определят Васко Василев като „човекът музика“, „велик музикант“ и „виртуоз“, като специално отбелязват и изпълненията на международните музиканти, които бяха част от спектакъла.

Вечерта показа за пореден път защо Античният театър е сред най-ценните сцени за културни събития у нас – място, където историята, акустиката и голямото изкуство се срещат.

„Пътешествието“ на Васко Василев бе поредното силно събитие в програмата на Opera Open 2026, което превръща Пловдив в сцена за световни артисти и незабравими музикални преживявания.

Снимки: Stanimir Petkov Photosmile