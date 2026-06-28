Осем жени ще се борят за място в специалност „Медицина“

Ръст на кандидат-студентите за Медицински университет-Пловдив – това показват данните от подадените документи за участие в кампанията за прием. 2225 е общият брой на кандидатите, като миналата година те са били 2146, посочи зам.-ректорът по учебна дейност проф. д-р Веселина Горанова. Превес отново имат жените – 1678 (1612 м.г.), а мъжете са 547 – със 70 повече от предходната година. През 2024 г. общият брой на кандидатите е бил 1950.

Най-предпочитаната магистърска специалност продължава да бъде „Медицина“. Кандидатите са 755 – 520 жени и 235 мъже. Заявеният държавен прием за специалността е 127, като университетът приема равен брой момичета и момчета. Според предварителни прогнози 8 жени ще се състезават за място, докато при мъжете съотношението се очертава 4:1. Очаква се да бъде обявен прием под условие, когато излезе министерското постановление за списъка с работодателите, имащи право да сключват договори със студенти, на които държавата ще поеме напълно или частично разходите за образование, а те ще останат на работа пет години в съответното здравно заведение, след като завършат.

„Дентална медицина“ са посочили като първо желание 425 кандидати – 303 жени и 122 мъже. Заявеният държавен прием е 97.

Желаещите за „Фармация“ са 148 – 118 жени и 30 мъже. При тази специалност държавният прием е 85.

Кандидатите за „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ полагат изпит по биология на 30.юни и изпит по химия на 1. юли. Изпитният вариант ще бъде изтеглен от кандидат-студент в първа аудитория на Аудиторния комплекс на висшето училище. Името му ще бъде определено чрез томбола измежду разпределените в залата.

316 е общият брой на кандидатите за факултет „Обществено здраве“ при 281 миналата година. 40 са желаещите да учат за акушерки, а за лекарски асистенти – 30 жени и 6 мъже. Подалите документи за специалност „Медицинска сестра“ са 188, като 8 от кандидатите са мъже. Припомняме, че професията стана защитена с цел насърчаване на младите хора да изберат да се реализират в тази област и решаване на проблема с недостига на кадри.

Общият брой на кандидатите за специалностите в Медицинския колеж е 579 – с 59 повече от миналата година. Най-много са желаещите да учат „Рехабилитация“ – 143-ма, с 14 повече от миналата година. Приемът е 40. За поредна година рекорден интерес бележи „Медицинска козметика“ – 137 желаещи, което означава, че за едно място ще се състезават 8 души. Държавният прием е 20. Кандидатите за помощник-фармацевти са 64, а за зъботехници – 82-ма. 64 искат да учат за помощник-фармацевти, а 79 – за рентгенови лаборанти.

Кандидатите за бакалавърските специалности „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“ и за професиите от Медицински колеж (ОКС „Професионален бакалавър“) се явяват на писмен изпит по етика, който ще се проведе на 2 юли. Той е с продължителност 2 часа. Кандидат-зъботехниците държат изпити по етика и по скулптиране (3 юли, 5 часа).