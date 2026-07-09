След камерите, след диагнозите, след трудните моменти – те остават и помагат

Пловдив награди своите тихи герои

Когато доброто не е дума, а действие: пет истории на пловдивчани, които доказаха, че доброто има лице

От журналист, който помага след края на репортажа, до лекар, спасил хиляди детски животи – петима пловдивчани получиха признание в „Пловдив – град на доброто“

Има хора, които правят добро без шум. Без очакване за награда. Без нужда някой да разбере.

Появяват се там, където има болка, нужда или самота. Подават ръка, когато другите вече са се отказали. И често остават невидими.

Точно тези хора бяха в центъра на 15-ото издание на инициативата „Пловдив – град на доброто“, която отличи личности, превърнали човечността в кауза.

„Във време, когато критиките са повече от добрите думи, е важно да показваме хората, които с примера си дават надежда и посока. Доброто е заразно и заслужава да бъде забелязано“, каза кметът на Пловдив Костадин Димитров при откриването на церемонията.

Над сто души бяха номинирани тази година. Сред тях журито отличи петима пловдивчани, чиито истории показват, че промяната започва от един човек.

Райна Зайкова – човекът зад репортажите

Мнозина я познават като репортера на bTV, който е на мястото на събитието – при бедствия, трудни човешки истории и моменти, в които обществото има нужда от глас.

Но за хората, на които е помогнала, Райна Зайкова е нещо повече.

Тя не успя да присъства лично на церемонията, но получи отличието си за „Социални дейности“ чрез своя баща.

Номинацията ѝ разказва за една страна от живота ѝ, която рядко попада пред камера.

След края на много от репортажите си Райна остава. И помага.

Тя е участвала като доброволец при наводнения, събирала е помощи за пострадали семейства, подкрепяла е възрастни хора и хора с тежки здравословни проблеми. Помагала е на дете да върне усмивката си, заставала е до човек с тежка диагноза, останал без подкрепа.

Всяка година е част от „Нощ на ангелите“, където помага за събиране на средства за тежко болни деца и възрастни. Ангажирана е и с каузи за защита на бездомните животни.

Камерата улавя нейния професионализъм. Хората помнят нейното сърце.

Проф. Пенка Стефанова – надеждата в детската хирургия

Другият носител на отличието в категория „Социални дейности“ е проф. д-р Пенка Стефанова – ръководител на Клиниката по детска хирургия в УМБАЛ „Свети Георги“.

За поколения семейства тя е лекарят, който се появява в най-трудния момент.

Със своя професионализъм, научна работа и човешко отношение проф. Стефанова е помогнала на хиляди деца и техните родители.

Най-голямото ѝ признание обаче не са титлите и успехите, а животите, които са получили втори шанс.

Тя посвети наградата на колегите си – хората, които всеки ден се борят за най-малките пациенти.

Д-р Ахавни Кеворкян – гълъбицата, която пази духа на Пловдив

В категория „Градско развитие“ бе отличена д-р Ахавни Кеворкян.

Стоматолог по професия, общественик, писател и културен двигател – тя е сред онези хора, които през годините оставят следи в живота на града.

Повече от 30 години тя работи за развитието на арменската общност, подкрепя културни и образователни инициативи, помага на църквата и училището.

Като председател на Дружеството на писателите – Пловдив, тя отваря врати за млади творци и работи литературата на града да има своето място.

По нейна инициатива са реализирани редица събития, сред които изложбата „Писателите на Пловдив от вчера“, която върна паметта за авторите, оставили следа в културната история на града.

Името ѝ на арменски означава „Гълъбица“. А хората около нея казват, че точно такава е – малък човек с огромна сила да прави добро.

Лилия Стойчева – когато училището учи на съпричастност

В категория „Добротворчество“ наградата получи Лилия Стойчева – педагогически съветник в СУ „Св. Константин-Кирил Философ“.

Тя превръща доброто в ежедневна практика.

Организира благотворителни кампании, обединява ученици, родители и учители около каузи, подкрепя деца със специални образователни потребности чрез арттерапия и развива театралното студио „Мелпомена“.

Нейната работа показва на децата, че помощта към другия не е задължение, а избор.

Протойерей Георги Димитров – уроци, които остават за цял живот

Отличието в категория „Образователна дейност“ получи протойерей Георги Димитров.

В продължение на четири години той работи с учениците от IV клас в СУ „Св. Патриарх Евтимий“, като ги запознава с ценности като доброта, милосърдие, уважение и прошка.

За децата срещите с него са повече от урок – те са разговор за това какъв човек да бъдеш.

Отец Георги прие наградата със смирение и напомни, че доброто никога не е дело само на един човек, а на всички, които всеки ден избират да помагат.

Инициативата, организирана от Община Пловдив, Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника /ПГХТТ/ и Националния алианс на хора с редки болести и под патронажа на кмета Костадин Димитров, се фокусира върху личности, които чрез доброволчество, обществена активност, професионализъм и човечност допринасят за развитието на града и вдъхновяват околните. Водещ на церемонията беше директорът на ПГХТТ инж. Людмила Ганчева, а в залата бяха и ученици и учители от училището, както и представители на журито, отличило петимата наградени от над сто номинирани.