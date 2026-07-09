Как се „затъмнява“ тв гост – създател на „Черна писта“

Анализаторът на публични данни Мартин Атанасов, създател на платформите „Черната писта“ и „Диагноза България“, твърди, че директорът „Новини, актуални предавания и спорт“ на bTV Асен Иванов е разпоредил той да не бъде допускан като гост в телевизията, съобщава в свой анализ ClubZ.

През 2025 г. тийнейджърът стана известен с проекта си „Черната писта“ – интерактивна карта на катастрофите и опасните участъци, заместваща липсващата държавна нагледност. Преди дни пък представи новата си платформа – „Диагноза България“, която анализира публичните разходи в здравеопазването.

В публикация във фейсбук Атанасов разказва, че на 7 юли е получил покана да участва в предаването „Лице в лице“ на следващия ден, за да коментира данните от „Диагноза България“. След като потвърдил участието си, то било отменено с обяснението, че вече е поканен друг гост по здравна тема.

Впоследствие е научил и реалната причина за отказа, разкрита от вътрешен редакционен чат. В него директорът на новините Асен Иванов първо пита кой е Атанасов и когато разбира, че е създателят на „Черната писта“, отсича:

„Този няма да стъпи в ефир на БТВ, докато зависи от мен.“

„Никоя медия не е длъжна да ме кани. Никой не ми дължи ефир. Но има разлика между редакционно решение и лична забрана“, отбелязва Атанасов.

Според него важното тук е, че така е бил спрян обществен разговор за разходването на стотици милиони левове публични средства в здравеопазването.

За чашата, „Извън ефир“ и времето за истинска промяна

За каква чаша говори Асен Иванов? Той е директор на новините на бТВ от юли 2025 г., а няколко месеца по-късно едно от лицата на телевизията – журналистката Мария Цънцарова, бе свалена от ефир, след като се появи с чаша с надпис „Time to make real change“ („Време е да направим истинска промяна“).

Надписът бе прочетен като подкрепа за антиправителствените протести през декември миналата година, които в крайна сметка доведоха до падането на правителството на Росен Желязков (силно подкрепяно от Делян Пеевски – б.р.) и предсрочни избори. От телевизията обаче разчетоха това като недопустим израз на „политическите предпочитания“ на водещата. В своята позиция бТВ отбеляза и че Цънцарова публично е обвинявала прекия си ръководител в редакционна цензура – който тогава беше именно Асен Иванов.

След свалянето й от ефир промениха тезата си – че всъщност й предлагат да прави друг проект, но в крайна сметка тя напусна. А наскоро създаде заедно с други журналисти онлайн медията „Извън ефир“.

Пак тогава, малко след напускането на Цънцарова Мартин Атанасов бе поканен като гост в „Тази сутрин“ по бТВ – по повод полученото отличие „Будител на годината“. Атанасов започна участието си с подарък към водещите – същата чаша с надписа „Time to make real change“.

"Разбрах, че чашките са много популярни, затова реших да донеса една и да ви пожелая наистина да доведем до истински промени."

Жестът бе възприет като знак на солидарност с Цънцарова и с каузата за редакционна независимост.

След днешното разкриване на чатовете такива жестове на подкрепа вече получава и самият Атанасов. Депутатът от „Продължаваме промяната“ Богдан Богданов обяви в социалките:

"Официално заявявам, че приключвам с мои участия в bTV, докато Asen Ivanov е директор в телевизията. Този път той блокира ключова тема като кражбите в здравеопазването и разговор с Martin Atanasov, създател на платформата diagnozabulgaria.com Жалка работа! Жалко и за всички онези, които все още чинно изпълняват командата - “колеги, прибирайте се”!"

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев пък отбеляза:

"Следващият път ме чакайте в студиото с чаша Асен Иванов. Браво, Мартине, явно си свършил страхотна работа, щом си разгневил така кебапчията, че има среднощни кошмари от чаши!"

Самото назначаване на Асен Иванов през м.г. бе посрещнато с иронии и коментари – той се е изявявал като близък до Николай Бареков, когато той защитаваше „правата“ линия на групировката около КТБ и ДПС, бе на първа линия и дори поемно лице в случая с „Костинбродската афера“ и пр., и пр.

„Извън ефир“: Мълчание и цензура – докога?

Екипът на „Извън ефир“ също излезе с позиция по случая, като обяви, че журналистическите стандарти и общественият интерес трябва да бъдат водещи при вземането на редакционни решения.

"Журналистическите стандарти и грижата за обществения интерес са основните аргументи, върху които трябва да стъпва професионалната дискусия във всяка редакция. Когато редакционната политика в една от големите медии в България се определя със силовашки решения, наложени с унизително отношение към журналисти с дългогодишен опит, наистина е време мълчанието да свърши и чашата да прелее", се казва в позицията.

От „Извън ефир“ зоват журналистите от всички медии да защитят професията и обществения интерес.

Те посочват още, че са поканили Мартин Атанасов веднага след като са научили за проекта му, както са направили и други медии, включително БНТ и Нова телевизия.