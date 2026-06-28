От днес – 28 юни, до 2 юли ще се проведат кандидатстудентските изпити в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Първият от тях ще е по български език. По традиция на него ще се явят най-много желаещи – 653 кандидат-студенти.

За изпитите, които ще се проведат в понеделник, са се записали, както следва: 543 желаещи за английски език, по 31 за история на България и по химия. 317 са кандидат-студентите, които ще се явят на комплексния изпит по физическо възпитание, който ще се проведе в два дни – на 29 и 30 юни.

Също на 30 юни ще се проверят знанията на 103-ма кандидат-студенти по математика, на 152-ма по изобразително изкуство и 8 по теология. На 1 юли на изпити ще се явят 109 души, като от тях: 53 по информатика, 35 по немски, 12 по испански и 9 по френски език.

Последният изпитен ден е 2 юли, когато 30 кандидат-студенти ще бъдат изпитвани по география на България, 76 по биология, 33 по музика, а 9 ще се явят на тест със събеседване по физика.

Началният час на всички изпити е 9:00 часа, а информация за сгради, зали и имена на заявилите участие ще се публикува в сайта на университета и на информационни табла пред Ректората и пред Новата сграда на университета в деня, предхождащ съответния изпит.

Изпитът за проверка на говорните и комуникативните способности се провежда до 28 юни 2026 г. от 8:30 до 16:30 ч., ако кандидатстудентските документи се подават в Спортната зала на Пловдивския университет на бул. „България“ № 236 А. От 29 юни до 2 юли 2026 г. изпитът ще се проведе от 8:30 до 16:30 ч. в Университетския информационен център, Ректорат, ул. Цар Асен № 24.

По традиция кандидатстудентската кампания ще завърши с изпитите за специалността „Актьорство за драматичен театър“, които ще се проведат в два кръга на 9 септември 2026 г.