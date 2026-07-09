Носителката на наградата „Христо Г. Данов“ си отиде на 81 години, оставяйки богато литературно и музикално наследство.



На 81-годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева – един от най-разпознаваемите съвременни български автори, оставил трайна следа както в литературата, така и в българската музика.

Тъжната вест беше съобщена от семейството ѝ в социалните мрежи, което благодари за обичта и уважението към нея през годините.

Надежда Захариева е автор на повече от 17 стихосбирки, няколко книги с проза и стотици текстове за песни, превърнали се в класика. Сред най-популярните са „Може би“ на група „Сигнал“, „Разпилей ме ти цялата“ и „Сълза“ в изпълнение на Лили Иванова, както и „Любовта е“ на Хайгашот Агасян. Текстове по нейни стихове изпълняват още Йорданка Христова, Силвия Кацарова, Росица Кирилова, Бисер Киров и други обичани български артисти.

Родена на 3 ноември 1944 г. в село Радово, Трънско, тя завършва френска филология в Софийския университет. През творческия си път работи като редактор, телевизионен водещ и заместник-министър на културата.

Името ѝ остава неразривно свързано с това на поета Дамян Дамянов, с когото споделя повече от три десетилетия семеен и творчески живот.

През 2015 г. Надежда Захариева получава престижната награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос към българската книжовна култура.

С кончината ѝ България губи един от най-разпознаваемите си поетични гласове – автор, чиито стихове и песни ще продължат да живеят чрез поколения читатели и слушатели.