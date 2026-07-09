Мобилни резервоари за дизел и AdBlue – Cemo

За всеки, който работи с техника на терен — в земеделието, строителството, транспорта или горското стопанство — зареждането с гориво е скрит, но реален разход. Всеки път, когато трактор, багер или генератор трябва да се върне до базата за дизел, се губят часове и литри. Мобилните резервоари решават точно този проблем: горивото отива при машината, а не обратното. А когато става дума за съвременна дизелова техника, към уравнението се добавя и AdBlue. В тази статия разглеждаме как мобилните резервоари на германската марка CEMO покриват и двете нужди.

Проблемът: загубеното време за зареждане

Представете си обикновен работен ден в полето. Машините работят на няколко километра от стопанския двор. Когато резервоарът се изпразни, операторът прекъсва работа, кара до базата, зарежда и се връща — и това се повтаря всеки ден. При няколко единици техника загубите бързо нарастват: престой, изразходвано гориво за самото пътуване и нарушен работен график.

Мобилният резервоар обръща логиката. Той се транспортира до обекта — в каросерията на пикап, на ремарке или директно на място — и зарежда машините там, където работят. Резултатът е по-малко престой, по-добра организация и осезаема икономия през активния сезон.

Какво представляват мобилните резервоари

Мобилните резервоари са преносими съдове за съхранение и дозиране на гориво, изработени най-често от издръжлив полиетилен. За разлика от обикновените туби и варели, те са завършени системи: резервоар с двойни стени или подсилена конструкция, интегрирана помпа, маркуч, пистолет за дозиране и заключваем капак за защита от кражба и замърсяване.

Голямо предимство е, че много модели са одобрени за транспорт на опасни товари (ADR) до определени количества, което позволява законното им придвижване по пътищата в напълнено състояние. Така резервоарът не е просто склад, а мобилна станция за зареждане.

Резервоари за дизелово гориво

Дизеловите модели на CEMO от сериите DT-Mobile Easy и KS Mobile Easy са гръбнакът на гамата. Те покриват широк диапазон от приложения — от лек сервиз до големи механизирани стопанства.

Различни капацитети за различни нужди

Изборът на капацитет зависи от мащаба на дейността. Компактните модели от 53 до 100 литра тип количка (Diesel Trolley) са идеални за по-малки машини, генератори и сервизна работа — лесно се местят на колела от един човек. Средният клас от 210 и 440 литра е универсалното решение за повечето стопанства и строителни бригади. За интензивна работа и едрогабаритна техника съществуват и модели от 980 литра, които зареждат целия парк наведнъж.

Помпи и удобство при зареждане

Истинската стойност на мобилния резервоар е в начина на дозиране. CEMO предлага различни варианти според условията. Електрическите помпи 12 V (например CENTRI SP30) се захранват директно от акумулатора на превозното средство — удобно решение за зареждане на терен. За места без никакво захранване има модели с ръчна помпа. А най-новото поколение използва CAS батерии 18 V, които правят резервоара напълно автономен, без нужда от кабели или външен ток. Дебитомер и автоматичен пистолет довършват картината, като осигуряват точно и чисто зареждане.

AdBlue без компромиси

Съвременните дизелови двигатели с SCR технология изискват AdBlue — разтвор на карбамид, който се впръсква в изгорелите газове, за да намали вредните азотни оксиди. Все повече трактори, камиони и строителни машини го използват, което прави мобилното му съхранение също толкова важно, колкото и това на дизела.

Защо AdBlue изисква специален резервоар

AdBlue е чувствителна течност. Той е корозивен спрямо някои метали, кристализира при контакт с неподходящи материали и лесно се замърсява, а замърсеният AdBlue може да повреди скъпата система за очистване на двигателя. Затова не бива да се съхранява в произволен съд или в резервоар, ползван за дизел. Нужни са специални, химически съвместими компоненти.

Решенията Blue-Mobile

Серията CEMO Blue-Mobile е проектирана именно за AdBlue. Тези резервоари (в капацитети 210 и 440 литра) използват материали и помпи, устойчиви на разтвора, и гарантират, че течността остава чиста и годна за употреба. Разпознават се по синия си корпус — практична визуална разлика, която предотвратява объркване с дизеловите резервоари на обекта.

COMBI решения: дизел и AdBlue в едно

Тъй като все повече машини се нуждаят и от двете течности, CEMO предлага комбинирани резервоари, които ги съхраняват едновременно в отделни, разделени секции. Моделите COMBI комбинират голям дизелов обем с по-малък за AdBlue — например 440/50 литра или 850/100 литра. Така с едно устройство покривате цялата нужда от консумативи за модерния дизелов парк, без да возите две отделни системи. Това е особено удобно за стопанства и фирми, които искат да оптимизират логистиката до максимум.

Защо Cemo

CEMO е германски производител с дългогодишна репутация в съхранението и дозирането на горива и химикали. Силните страни на марката са няколко. Първо, качеството на изработка — здравите полиетиленови корпуси издържат на UV лъчи, удари и тежки условия на терен. Второ, безопасността и съответствието с европейските норми, включително ADR транспортни одобрения за съответните модели. Трето, широката гама, която позволява да се намери точното решение — по капацитет, по тип помпа и по вид течност. И не на последно място, продуманата ергономия: заключваеми капаци, удобни дръжки, колела и интегрирани отделения за маркуча.

Как да изберете правилния резервоар

Изборът не е сложен, ако тръгнете от реалните нужди.

Според капацитета и техниката

Преценете колко гориво консумира паркът ви на ден и колко често искате да зареждате основния резервоар. Малка техника и сервиз — модел количка до 100 литра. Стопанство със средна механизация — 210 или 440 литра. Голям парк — 980 литра или COMBI решение. Ако машините ви ползват AdBlue, заложете директно на Blue-Mobile или COMBI вариант.

Според начина на зареждане

Ако резервоарът ще пътува с пикап или трактор, електрическа помпа 12 V е практична. За пълна независимост от захранване изберете модел с CAS батерия. За епизодична употреба и ръчна помпа върши работа.

Когато стигнете до покупка, важно е да работите с доставчик, който познава продукта и осигурява гаранция и поддръжка. Дикар Консулт е вносител на CEMO за България и предлага пълната гама мобилни резервоари – мобилен резервоар за гориво за дизел, за AdBlue и комбинирани — заедно с консултация за избор на подходящ капацитет и помпена система според конкретната техника.

Заключение

Мобилните резервоари превръщат зареждането от ежедневна загуба на време в проста, ефективна операция на самия обект. Дизеловите модели на CEMO покриват всеки мащаб — от лека количка до резервоари за цял машинен парк, а сериите Blue-Mobile и COMBI отговарят на нуждите на съвременната дизелова техника, която работи с AdBlue. Заложите ли на доказана германска марка и подберете ли модела според вашата техника и начин на работа, инвестицията се изплаща още през първия активен сезон — в спестено време, гориво и нерви.