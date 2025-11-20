В Заседателната зала на местния парламент се разбра, че едва единици съветници ползват обществените превози с автобуси по пловдивските улици

Кметът Костадин Димитров успя да прокара предложението си за обществена поръчка за линиите от масовия градски транспорт от третия опит на днешната сесия. Днес намеренията на градската управа да сключи договор за услугата със срок на изпълнение за 10 години мина почти без никакъв дебат и с голямо мнозинство при гласуването – 37 „за“ и 14 „въздържал се“.

Кметът внесе корекции по предложението за новата процедура за градския транспорт при третия опит за гласуване

За разлика от предишните две заседания на местния парламент, сега очевидно съветниците останаха доволни от така внесените в последния момент корекции на първото предложение по клаузите в процедурата. Освен това повечето от тях подчертаха, че ситуацията е без алтернатива и с вървящата в момента спешна мярка не може да се упражнява качествен контрол върху превозвачите.

Още по темата четете в статията: Касата на шофьора: Как импровизацията движи пловдивския градски транспорт

Зам.-кметът по транспорт Александър Държиков излезе пред старейшините и преповтори направените корекции в предложението, като акцентира на това, че минимум 40% от превозните средства, с които ще оперира бъдещия победител в поръчката, трябва да са „чисти“ – незамърсяващи околната среда.

Освен това той подчерта още, че след подписване на договора рекламите и надписите по автобусите, следва да са съобразени с изискванията на общината, за да няма рейсове с всякакви абсурдни чуждоезични надписи.

„Процедурата ще е дълга, от тук нататък, но трябва да започнем, защото сега сме в разкрачено положение„, заяви Държиков.

Илия Гатев от Независими за Пловдив заяви, че Общината е зависима от един превозвач, но за съжаление, алтернатива на това няма и каза, че групата ще подкрепи предложението на кмета.

Спас Шуманов от ГЕРБ коментира на микрофон, че липсата на този договор, който да урежда отношенията между общината и превозвача, поставя в риск и зависимост града и дори хазната му.

„Ако не вземем това решение, реално поставяме Общината в ситуацията на заложник, тъй като настоящата спешна мярка е такъв случай. Длъжни сме да подкрепим това решение„, обърна се към колегите си Шуманов.

Финал на дебата сложи Слави Георгиев, който излезе на трибуната и попита колегите си колко от тях ползват градски транспорт и колко са наясно с маршрутите на линиите, а в отговор се вдигнаха само няколко ръце в пленарната зала. Това само доказа, че съветниците масово не ползват услугата.

С днешното решение управата на града е със сводни ръце да обяви обществената поръчка, а гражданите са в изчаквателна позиция за подобряване на услугата в бъдеще време.