Пролетен панаир на занаятите превзема Малката главна

Регионална занаятчийска камара – Пловдив и Община Пловдив канят пловдивчани и гости на града на традиционния Пролетен панаир на занаятите, който ще се проведе в периода 28 – 31 май 2026 г. на ул. „Райко Даскалов“ (Малката главна), гр. Пловдив.

В свят, в който всичко се случва на бързи обороти, Малката главна улица в Пловдив ще забави ход, за да се превърне в сцена на живите български традиции. Над 60 майстори-занаятчии от цялата страна ще вдъхнат нов живот на старинни, почти изгубени техники и ще демонстрират богатството на своите творчески умения и майсторство в традиционни занаяти.

Пред очите ви, в импровизирани работилници, пазителите на традициите Димитър Христов, Светлозар Йорданов, Росица Кирилова, Керстин Клаудия Маринов, Нафие Косин и Велика Стоева ще покажат, че всеки древен инструмент носи памет, всяко движение – знание, а всяко готово изделие – частица душа.

Всеки може да види как се работи с ръчен дърводелски струг, с антична събирачна машина за кожи, дантели плетени с Фуркет и Фриволите, да види пътя от суровата вълна до готово изделие, предене и багрене с естествени материали.

Акценти в програмата тази година са:

Интерактивната зона „Докосни се до занаят“: Безплатни работилници за малки и големи под ръководството на утвърдени майстори (търсете указателните табели „БЕЗПЛАТНА РАБОТИЛНИЦА“).

Викторини с награди: Предизвикайте знанията си, научете любопитни факти за българското наследство и спечелете подарък.

Празнично дефиле (29 май, 17:00 ч.): Пъстро шествие под звуците на гайди ще тръгне от Община Пловдив до площад „Римски стадион“, където ще бъде официалното откриване с танците на Школа „Луди Млади“ и Фолклорна школа „Челебийче“.

ПРОГРАМА ПО ДНИ И ЧАСОВЕ

28 май (четвъртък)

10:00 – 19:00 ч. – Панаир на занаятите: Демонстрации и базар на авторски изделия

– Панаир на занаятите: Демонстрации и базар на авторски изделия 12:00 – 16:00 ч. – БЕЗПЛАТНА РАБОТИЛНИЦА „Докосни се до занаят“: Грънчарско колело с майстор Ивайло Господинов

29 май (петък)

10:00 – 19:00 ч. – Панаир на занаятите: Демонстрации и базар на авторски изделия

– Панаир на занаятите: Демонстрации и базар на авторски изделия 11:00 – 17:00 ч. – Демонстрации „Забравени техники, възродено майсторство“: Работа с ръчен дърводелски струг и антична събирачна машина за кожи Плетене с фуркет и фриволите Пътят на суровата вълна: предене и багрене с естествени материали

– 11:30 – 12:30 ч. – Викторина с награди: „Забравени техники – фуркет и фриволите“

– „Забравени техники – фуркет и фриволите“ 12:00 – 16:00 ч. – БЕЗПЛАТНА РАБОТИЛНИЦА „Докосни се до занаят“: Художествена керамика с майстор Венцислава Панова

– Художествена керамика с майстор Венцислава Панова 17:00 ч. – Празнично дефиле (от Община Пловдив до площад „Римски стадион“)

– Празнично дефиле (от Община Пловдив до площад „Римски стадион“) 17:30 ч. – Официално откриване на Панаира на площада пред Римския стадион

30 май (събота)

10:00 – 19:00 ч. – Панаир на занаятите: Демонстрации и базар на авторски изделия

– Панаир на занаятите: Демонстрации и базар на авторски изделия 11:00 – 17:00 ч. – Демонстрации „Забравени техники, възродено майсторство“ (дърводелски струг, машина за кожи, плетене с фуркет/фриволите, обработка и багрене на вълна)

– (дърводелски струг, машина за кожи, плетене с фуркет/фриволите, обработка и багрене на вълна) 11:30 – 12:30 ч. – Викторина с награди: „Забравени техники – дърворезба и кожарство“

– „Забравени техники – дърворезба и кожарство“ 12:00 – 16:00 ч. – БЕЗПЛАТНА РАБОТИЛНИЦА „Докосни се до занаят“: Накити от костилки с майстор Кирил Миладинов

31 май (неделя)

10:00 – 19:00 ч. – Панаир на занаятите: Демонстрации и базар на авторски изделия

– Панаир на занаятите: Демонстрации и базар на авторски изделия 11:00 – 17:00 ч. – Демонстрации „Забравени техники, възродено майсторство“ (дърводелски струг, машина за кожи, плетене с фуркет/фриволите, обработка и багрене на вълна)

– (дърводелски струг, машина за кожи, плетене с фуркет/фриволите, обработка и багрене на вълна) 11:30 – 12:30 ч. – Викторина с награди: „Забравени техники – тъкани и багрене“

– „Забравени техники – тъкани и багрене“ 12:00 – 16:00 ч. – БЕЗПЛАТНА РАБОТИЛНИЦА „Докосни се до занаят“: Плъсти с майстор Жана Иванова

Организатори и партньори: Събитието се организира от Регионална занаятчийска камара – Пловдив и е финансирано от „Годишната програма за развитие на туризма на Община Пловдив за 2026 г.“, с подкрепата на ХОЛДИНГ КЦМ 2000.

Вход свободен за всички събития!