Розовата Виктория блесна на бала на Хуманитарната

Розова прическа, розова ботуши, розови ръкавици, с розова енергийна напитка в ръка. Така отиде на бала си широко усмихнатата Виктория от Хуманитарната гимназия в бившия Новотел. Гранд хотел Пловдив се превърна в своеобразно прет-а-порте тази вечер, но една от младите дами се открои с нестандартния си избор на тоалет и цвят.

Тя подходи най-смело и неслучайно попадна в центъра на обективите и камерите. На фона на стилните, но често еднообразни откъм цвят и ефекти тоалети, Виктория заложи на крещящо розовото, за да провокира и да изпрати послание до връстниците си- усмихвайте се и не бъдете толкова сериозни, това е просто една весела вечер.

Виктория е с казахско-украинско-полско-татарско корени. Сложния й ген обаче не й пречи да говори перфектен български. Завършва Хуманитарната гимназия с философия и английски, но смята да учи моден дизайн в България, в която е тотално влюбена.

Тоалетът си го е измислила сама. Роклята е на известна марка, коланът е подарък от нейна приятелка, ботушите си ги намерила онлайн.

„Косата си е моята“, заяви Вики.

Тя отправи послание към съучениците си чрез Под тепето:

„Матурите не са страшни и трудни. Това е просто един изпит. Влезте в тях смело. И се усмихвайте повече“.