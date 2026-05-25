Драматичен театър – Пловдив с три награди „Аскеер“

Драматичен театър – Пловдив беше отличен вчера с три награди „Аскеер“ 2026.

На церемонията по връчването на едни от най-престижните театрални отличия в България спектакълът „ВЛЮБЕНИЯТ ДИРИЖАБЪЛ. Съдбата на поета.“ получи наградата „Аскеер“ 2026 за най-добро представление.

Постановката е създадена по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, с композиция и текстове от Александър Секулов, сценична адаптация и режисура Диана Добрева.

„Влюбеният дирижабъл“ е спектакъл за трудната съдба на българския поет – за сложната и крехка летателна машина на неговия живот, която често се разбива в скалите на неразбирането и отхвърлянето. Но това е и спектакъл за вечната метафизична сила на българската поезия, която я нарежда сред най-високите образци на световната литература.

Освен снощната награда, спектакълът е носител и на награда „Икар“ 2026 за дебют – Паола Маравиля, както и на награда „Икар“ 2026 за авторска музика – Сашко Костов и Явор Карагитлиев.

С още две награди „Аскеер“ 2026 беше отличен спектакълът „БЕРЛИН, БЕРЛИН“ от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, режисьор Стоян Радев.

Мария Сотирова получи наградата „Аскеер“ за поддържаща женска роля за ролята на Биргит Хофман, а Алексей Кожухаров беше отличен с наградата „Аскеер“ за поддържаща мъжка роля за ролята на Ханс.

В пиесата „Берлин, Берлин“ през много смях се разказва мрачната история на комунистическия тоталитарен режим. Действието се развива в разделената немска столица през последните дни преди падането на Берлинската стена, а героите са агенти от тайните служби на държавния репресивен апарат, шпионин на чуждо разузнаване и млада любовна двойка, която иска да избяга на Запад, където да живее свободно.

Освен снощните отличия, спектакълът „Берлин, Берлин“ е носител и на награда „Икар“ 2026 за най-добро представление в категорията „Драматичен спектакъл“, награда „Икар“ 2026 за режисура – Стоян Радев, награда „Икар“ 2026 за водеща женска роля – Радина Думанян, както и на награда „Златен кукерикон“ 2026 за мъжка роля – Тодор Дърлянов за ролята на Вернер Хофман.

Събрано двата спектакъла имат общо 22 награди и номинации.

Драматичен театър – Пловдив приема тези отличия с благодарност и вълнение. Особена символика има фактът, че наградите идват именно на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

За театъра това признание е не само повод за радост, но и знак за силата на словото, сцената, актьорското изкуство и общото усилие на всички творци, които стоят зад тези спектакли.

Драматичен театър – Пловдив благодари на артистите, режисьорите, авторите, постановъчните екипи, техническите екипи и зрителите, които са част от този път.