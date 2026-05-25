Интензивен трафик към София в края на празничните дни

Засилено движение към столицата се наблюдава в последния ден от празничната серия, като най-натоварена остава автомагистрала „Тракия“. Сериозен трафик има още по „Хемус“ и „Струма“, съобщиха от „Пътна полиция“.

Заради очаквания поток от автомобили е въведена временна организация на движение съвместно с Агенция „Пътна инфраструктура“. До 20:00 часа днес е ограничено движението на тежкотоварни камиони в посока София по трите основни магистрали.

От полицията отчитат и сериозен брой нарушения по пътищата през последното денонощие. Издадени са над 4200 фиша, като голяма част от тях са за превишена скорост, неспазване на пътни знаци и нарушения на маркировката.

Само за вчера органите на реда са засекли над 380 шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол или наркотични вещества.

От „Пътна полиция“ призовават водачите да шофират внимателно, да спазват ограниченията и да се съобразяват с интензивния трафик при прибирането към големите градове.

