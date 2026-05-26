Отряд на БЧК-Пловдив демонстрира спасителна акция

Отряд на Българския Червен кръст-Пловдив демонстрира действия в екстремна ситуация пред делегация на Канадския Червен кръст (КЧК). Участници в мобилния здравен екип, доброволци и активисти на младежката организация показаха как се посреща бежански поток. По време на симулацията бяха разиграни основни моменти – разпределяне на пришълците в зависимост от тяхното състояние, обработване на травмите на ранени, разпределяне на пакети с храни и дори намеса на психолог при паникатака. Представителите на КЧП са у нас във връзка със съвместен проект с БЧК за подготовка на мобилни здравни екипи и обучение по първа помощ.

С помощта на Канадския Червен кръст са изградени първите десет мобилни здравни екипи в България и продължават да се увеличават, за да се получи национален обхват, поясни Таня Георгиева, директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК-Пловдив.

В модела на КЧК се акцентира на способността бързо да се реагира на терен и на превенцията – хората да бъдат предупредени за опасности, които може да възникнат, добави Таня Малакова, ръководител на мобилния здравен екип на БЧК-Пловдив.

„У нас има 150-200 хиляди доброволци, които се отзовават в критични ситуации. Някой обаче трябва да ги поведе и да организира действията на място. Това са обучените 12-15 хиляди души, те са ядрото на спасителните операции“, коментира проф. д-р Красимир Гигов, генерален директор на БЧК.

„Подобни екипи подпомагат усилията на здравните власти за защита на населението при бедствия. Те допринасят за устойчивостта на общностите“, каза Селин Макгарви, старши регионален мениджър за Европа в КЧК.

„Щастливи сме заради добрата съвместна дейност с Българския Червен кръст. Той е солиден източник на подкрепа за хора в нужда“, подчерта Шарлот Макглейд, старши директор „Международно сътрудничество и партньорства“ в КЧК.

Към общата инициатива на двете червенокръстки организации са приобщени канадският университет „Макгил“ и Медицинският университет в Пловдив. В периода 26-29 май 2026 г. той е домакин на блицкурсове по първа помощ, подготовка на инструктори в тази сфера и надграждащо обучение за мобилни здравни екипи.

На снимките:

Сн.1 Мобилният здравен екип на БЧК-Пловдив демонстрира своята подготовка, получена по съвместната програма с Канадския Червен кръст.

Сн. 2 Симулацията показа как се посреща бежански поток и се оказва първа помощ на пострадали. Тя се проведе в централата на БЧК-Пловдив.

Сн. 3 Много важна е бързата реакция на терен, отбеляза Таня Малакова (вдясно), ръководител на мобилния екип на БЧК-Пловдив.

Сн. 4 Заедно наблюдаваха демонстрацията Селин Макгарви, старши регионален мениджър за Европа в КЧК, Таня Георгиева, директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК-Пловдив, и Шарлот Макглейд, старши директор „Международно сътрудничество и партньорства“ в КЧК (от ляво надясно).

Сн. 5 Обучените доброволци са ядрото на спасителните операции, подчерта генералният директор на БЧК проф. д-р Красимир Гигов (вляво).