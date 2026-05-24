Зрелостник пристигна на абитуриентския си бал с голям бял камион пред „Гранд хотел“ Пловдив, известен и като Новотела. На 24 май там празнуваха завършването си гимназистите от Английската и Търговската гимназии.

Младежите бяха по-обрани в избора си на оригинални возила, с които да пристигнат, като изпращачите видяха стандартните скъпи спортни коли, няколко ретро возила, сред които и един ЗАЗ. Направи впечатление и липсата на чалга музика от возилата и в района на хотела. По традиция мястото бе подготвено за изпращане на абитуриентите от хотела с балони и специални надписи.