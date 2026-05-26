„Духовни маршрути 2026“ започват с разходка на Сахат тепе

И тази година издателство „Летера“ има удоволствието да ви покани на „Духовни маршрути в Пловдив 2026“. Програмата е внимателно подбрана, за да предложи нови срещи и неочаквани открития, организирани в два етапа:

Пролетен цикъл: май – юни

Есенен цикъл: септември – октомври

През годините този проект се превърна в истински феномен, предизвиквайки огромен интерес и събирайки стотици граждани и гости на града, жадни да преоткрият Пловдив през погледа на литературата, изкуството и историята. Успехът на инициативата се крие в нейната автентичност. „Духовните маршрути“ не са просто разходки, а интелектуални приключения, които превръщат градската среда в открита сцена за споделяне. Изключителният отзвук от страна на пловдивската общественост доказа, че нуждата от качествено културно съдържание и пряк досег до духовността е по-силна от всякога.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ и е неразделна част от Културния календар на града.

Първият маршрут: „Хълмът, който отброява времето“

Сборен пункт: пред Лятно кино „Орфей"

Водачи: д-р Стефан Шивачев, д-р Юлиан Маринов, Димитър Райчев

Турът на Данов хълм (Сахат тепе) ще запознае участниците с едно от най-емблематичните пловдивски възвишения, където се преплитат история, наука, природа и памет. Във фокуса на разходката ще бъде клепсидрата – воден часовник от Античността, възстановен по исторически извори и данни, както и Часовниковата кула, символ на градския ритъм от векове.

Като знак на модерността в маршрутното трасе е включена и радиорелейната телевизионна станция, намираща се на южния връх на хълма. Участниците ще се запознаят също с характерните растителни и животински видове, обитаващи тепето. Разходката ще завърши пред паметника на Христо Г. Данов – патрон на хълма и будител на нацията.

За водачите:

Д-р Стефан Шивачев е историк и дългогодишен директор на Регионалния исторически музей – Пловдив (1993–2022 г.). Завършва „История“ във ВТУ през 1979 г. През 2018 г. защитава докторска дисертация, посветена на ролята на Община Пловдив в периода 1885–1944 г. Автор е на над 70 научни публикации и книги за историята на града.

Димитър Райчев е изследовател и документалист на Пловдив. Автор е на албумите „Пловдив завинаги“, „Пловдивски алманах“ и „Пловдивски справочник“, както и съавтор на 3D албума „Филипопол“. Носител е на Специалната награда „Пловдив“ за изключителни постижения и цялостен принос към културата на града (2023 г.).

Юлиан Маринов работи в РПНМ – Пловдив като завеждащ отдел „Ботаника“. През 2018 г. защитава докторска дисертация към ПУ „Паисий Хилендарски“ на тема „Флора и местообитания на природен парк „Българка“. Експерт по консервационни проекти, свързани с опазване на биоразнообразието. Има редица научни публикации в областта.