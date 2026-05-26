89% от младите виждат бъдещето си в България

Младите хора в България продължават да виждат бъдещето си тук – все по-осъзнато, по-взискателно и с ясни очаквания към средата, в която искат да се развиват. Това показва новото изследване „Живот и работа в България“ на JTN и Bulgaria Wants You, според което 89% от младите хора между 18 и 35 години планират бъдещето си в страната. Макар показателят да отбелязва движение надолу с 4% спрямо предходната година, той остава категорично висок и ясно показва, че България продължава да бъде предпочитано място за живот и професионална реализация.

Изследването очертава поколение, което вярва в собствените си възможности и е готово активно да работи за успеха си. Близо три четвърти от анкетираните (74%) смятат, че личното развитие зависи най-вече от самите тях, а 67% заявяват амбиция да се развиват и израстват в компаниите, в които работят. Още по-ясно се откроява нагласата към високи стандарти – 65% вярват, че за да успеят, трябва да влагат повече усилия от средното. В същото време данните показват, че младите все още търсят най-добрия професионален път за себе си – едва 17% посочват, че имат напълно ясен професионален план, което подсказва нужда от повече кариерно ориентиране, достъп до възможности и вдъхновяващи примери.

Особено ясно се вижда промяна в представите за кариера и професионален успех. Все повече млади хора възприемат предприемачеството, дигиталните професии и алтернативните модели на доход като реална перспектива. Половината от анкетираните смятат, че собствен бизнес предлага повече възможности за развитие, а 45% биха разгледали възможността да генерират доходи като създатели на съдържание. Същият дял вижда себе си като собственици на компания в рамките на следващите пет години. Данните показват поколение, което все по-смело търси независимост, свобода и възможност само да определя посоката си.

„Младите вече не искат просто сигурна работа. Те искат контрол – върху времето си, доходите си и живота си. Това променя из основи пазара на труда“, подчертава Даньо Димитров, изпълнителен директор на JTN.

Финансовите очаквания също стават все по-ясно формулирани. За младите достойното възнаграждение вече е естествена част от представата за добра работа, а не допълнителен бонус. Според изследването 1 941 евро се възприемат като мотивиращо възнаграждение, а очакванията за доход в рамките на година достигат 3 510 евро. Важно е, че тези очаквания вървят ръка за ръка с готовност за повече усилия – една пета от младите заявяват, че биха работили над 40 часа седмично, ако това подпомага професионалното им развитие и финансова стабилност.

Приоритетите около работната среда също се развиват. Макар дистанционната работа да остава предпочитана от мнозинството (64%), младите все по-често поставят акцент върху качеството на работната среда като цяло – удобна локация, гъвкавост, баланс и допълнителни придобивки. Данните подсказват, че присъствието в офис не е проблем, когато носи реална стойност, възможности за развитие и добра работна атмосфера.

Проучването е проведено сред 500 мъже и жени на възраст 18-35 години, балансирани, спрямо национална представителна извадка по пол, възраст, местожителство и размер на населеното място и се реализира със собствени средства на агенция JTN. Теренната работа е била в периода м.май 2026 г., със собствен онлайн потребителски панел JTN Panel, по методологията CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Всички набрани данни са верифицираци с технологично-аналитичния метод Field Detective, собствена разработка на JTN и водеща система в сферата на CAWI проучванията.