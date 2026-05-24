Раздадоха почетните значки на Пловдив на млади творци

23 млади творци бяха отличени с „Почетна значка на Пловдив“, сред които и колегата в екипа на „Под тепето“ Теодор Караколев

На 24 май Пловдив отбеляза с изключителна тържественост и много празнично настроение Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Преди началото на официалния церемониал, в зала „Съединение“ на Регионалния исторически музей, заслужили пловдивски учители и директори на училища и детски градини бяха удостоени с „Почетна значка на град Пловдив“, а младите им колеги получиха почетни грамоти.

Непосредствено след края на традиционното мащабно общоградско шествие към площад „Централен“, съпроводено от богата музикална програма, в Заседателната зала на Община Пловдив се състоя още едно вълнуващо и дълбоко символично събитие. В празничния ден бяха връчени отличията „Почетна значка на град Пловдив“ на 23-ма млади пловдивски творци.

Присъждането на тази престижна награда, съгласно Наредбата за символиката и отличията, се провежда за трета поредна година, като интересът и признанието към младите таланти непрекъснато растат. През 2024 г. отличените бяха 14, през 2025 г. – 19, а тази година техният брой достигна внушителните 23-ма, което е ярък знак за творческия подем и успехи на младите творци от града.

В красивата и тържествена обстановка на най-представителната общинска зала, младите творци получиха своите отличия от кмета на града Костадин Димитров. Той ги поздрави сърдечно за техния всеотдаен труд, неуморни усилия и успехи, с които прославят Пловдив и градят неговото културно бъдеще.

В церемонията се включиха Стефан Послийски – заместник-председател на Общински съвет Пловдив и председател на комисията по култура, Пламен Панов – заместник-кмет по култура, археология и туризъм, и Николай Душков – заместник-кмет по транспорт.

Емоционален акцент и източник на вдъхновение за младите таланти, техните близки и преподаватели, бе присъствието на двама специални гости – емблематичният актьор и режисьор Камен Донев и забележителният поет, писател и драматург на Драматичен театър – Пловдив, Александър Секулов.

В залата официално бе прочетен текстът на Решение № 69 (взето с Протокол № 4 от 26.03.2026 г.), с което общинските съветници единодушно гласуваха удостояването на младите творци с едно от най-високите отличия на Пловдив.

Вижте кои са талантливите създатели, които озариха най-светлия празничен ден със своите постижения:

Сюзанна Арутюнян-Василевска – театрален мениджър, културен деец и директор на Драматичен театър – Пловдив.

Матей Атанасов (15 г.) – ученик в МГ „Акад. Кирил Попов", изявен артист, част от вокалната и актьорската група на „Академия на госпожа Опера" към Държавна опера – Пловдив.

– ученик в МГ „Акад. Кирил Попов“, изявен артист, част от вокалната и актьорската група на „Академия на госпожа Опера“ към Държавна опера – Пловдив. Симеон Попов (25 г.) – изявен концертиращ музикант, перкусионист и основател на частна музикална школа с най-многобройния клас по ударни инструменти в града.

Мейв-Ашлинг Брендан Мак Гонегал (25 г.) – отличителна млада арфистка с богата концертна практика и солистичен опит, съчетаващ класическа прецизност с модерно излъчване.

– отличителна млада арфистка с богата концертна практика и солистичен опит, съчетаващ класическа прецизност с модерно излъчване. Дамяна Димитрова – соло-флейтист от младото поколение български музиканти в Държавна опера – Пловдив и преподавател по флейта в НУМТИ „Добрин Петков“.

Елин Стоянова (28 г.) – куклена актриса в Държавен куклен театър – Пловдив.

– куклена актриса в Държавен куклен театър – Пловдив. Марияна Стоева (16 г.) – ученичка със специалност „Цигулка“, концертмайстор на Симфоничния оркестър на НУМТИ „Добрин Петков“ и първа цигулка в училищния ансамбъл Струнен квартет „Добрин Петков“.

Мартин Йорданов (17 г.) – ученик със специалност „Тромпет" в НУМТИ „Добрин Петков" и водач на тромпетовата група в Симфоничния оркестър на училището.

– ученик със специалност „Тромпет“ в НУМТИ „Добрин Петков“ и водач на тромпетовата група в Симфоничния оркестър на училището. Стоян Миндов (17 г.) – ученик със специалност „Поп и джаз пеене“ в НУМТИ „Добрин Петков“, лауреат на множество национални и международни награди.

Йоана Владимирова – ученичка в 12. клас, специалност „Театрален, кино и телевизионен декор" в НГСЕИ – Пловдив; активен участник и носител на отличия от изложби, пленери и конкурси.

– ученичка в 12. клас, специалност „Театрален, кино и телевизионен декор“ в НГСЕИ – Пловдив; активен участник и носител на отличия от изложби, пленери и конкурси. Сияна Христозова – ученичка в 12. клас, специалност „Театрален, кино и телевизионен декор“ в НГСЕИ – Пловдив; носител на многобройни награди от конкурси, изложби и състезания.

Радост Костадинова – ученичка в 12. клас, специалност „Драматичен театър" в НГСЕИ – Пловдив; носител на престижни награди от национални форуми.

– ученичка в 12. клас, специалност „Драматичен театър“ в НГСЕИ – Пловдив; носител на престижни награди от национални форуми. Никол Колева – ученичка в 12. клас, специалност „Грим и перуки“ в НГСЕИ – Пловдив; с високи творчески постижения в областта на приложните изкуства.

Мирела Митева (9 г.) – ученичка в ОУ „Елин Пелин" и възпитаник на музикална школа „Арт Войс Център"; развива се успешно в пеенето, пианото, модерните танци и математиката; носител на първи награди и Гран при.

– ученичка в ОУ „Елин Пелин“ и възпитаник на музикална школа „Арт Войс Център“; развива се успешно в пеенето, пианото, модерните танци и математиката; носител на първи награди и Гран при. Леда Христова (11 г.) – ученичка в СУ „Свети Патриарх Евтимий“ и възпитаник на музикална школа „Арт Войс Център“; с високи творчески постижения в областта на вокалното изкуство.

Анабел Печилкова (9 г.) – ученичка в НУ „П. Р. Славейков" и състезателка по модерен балет в Спортен клуб „Ера" – Пловдив; трикратен европейски шампион и вицесветовен шампион за соло Jasmin в Испания; притежава 22 титли като соло изпълнител в категория „Мини".

– ученичка в НУ „П. Р. Славейков“ и състезателка по модерен балет в Спортен клуб „Ера“ – Пловдив; трикратен европейски шампион и вицесветовен шампион за соло Jasmin в Испания; притежава 22 титли като соло изпълнител в категория „Мини“. Елизабет Амбарцумян (9 г.) – ученичка в НУМТИ „Добрин Петков“ (профил „Пиано“) и възпитаник на „Highlight Singing Academy“; съчетава вокален талант (пее на 7 езика) с умения на пианист и композитор; носителка на 103 купи и отличия.

Георги Иванов – ученик в 12. клас, специалност „Рекламна графика" в НХГ „Цанко Лавренов" – Пловдив; носител на множество награди от престижни конкурси и изложби.

– ученик в 12. клас, специалност „Рекламна графика“ в НХГ „Цанко Лавренов“ – Пловдив; носител на множество награди от престижни конкурси и изложби. Мария Мицкова – ученичка в 11. клас, специалност „Стенопис“ в НХГ „Цанко Лавренов“ – Пловдив; носител на множество отличия от престижни арт форуми.

Кристина Стойнова – ученичка в 12. клас, специалност „Иконопис" в НХГ „Цанко Лавренов" – Пловдив; отличен участник и лауреат на награди от изложби и конкурси.

– ученичка в 12. клас, специалност „Иконопис“ в НХГ „Цанко Лавренов“ – Пловдив; отличен участник и лауреат на награди от изложби и конкурси. Габриела Павлова – студентка в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“; изявен народен изпълнител от Тракийската фолклорна област с уникален глас, богата творческа дейност и престижни отличия.

Вельо Кесяков – студент II курс, специалност „Тромпет" в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев"; един от водещите млади изпълнители в страната с множество международни отличия.

– студент II курс, специалност „Тромпет“ в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“; един от водещите млади изпълнители в страната с множество международни отличия. Теодор Караколев – докторант в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, изкуствовед и журналист; успешно съчетава научните изследвания върху архитектурния модернизъм и православното изкуство с тяхното активно популяризиране.

Наситеният със събития празничен ден за Пловдив доказва за сетен път, че градът пази своите вековни традиции, но и уверено предава факела на просветата и духовността в ръцете на едно изключително, дръзко и талантливо ново поколение, което тепърва ще прославя Пловдив и българската култура по света.