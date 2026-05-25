Над 87 млн. евро са заложени за инфраструктура, образование и европейски проекти, като приоритетно финансиране получават Хуманитарната гимназия и реконструкцията на ул. „Кукуш“

На предстоящата сесия на Общински съвет – Пловдив в ще бъде разгледано предложение на кмета Костадин Димитров, с което се предлага приемането на Прогнозен разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2026 година.

Общият прогнозен размер на средствата, предвидени за капиталови разходи, възлиза на над 87 милиона евро, осигурени от различни източници. Най-голям дял имат средствата от Европейския съюз – 51,1 млн. евро, следвани от 20,9 млн. евро собствени приходи и преходен остатък. За съфинансиране по оперативни програми са заложени 7,13 млн. евро, а от държавния бюджет се очаква целева субсидия в размер на 2,96 млн. евро. Допълнително са предвидени 5,08 млн. евро от други източници, включително дарения, средства от ПУДООС и заеми.

Особен акцент в предложението е поставен върху разпределението на държавната целева субсидия, която ще бъде насочена към два стратегически обекта за Пловдив. Най-голямата част – 2,06 млн. евро, е предвидена за сградата и двора на Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ в район „Централен“, където предстоят значими ремонтни и възстановителни дейности. Останалите 900 хиляди евро ще бъдат инвестирани в реконструкцията на ул. „Кукуш“, в участъка от надлез „Родопи“ до ул. „Македония“, като част от първата фаза на по-широк инфраструктурен проект.

Припомняме, че до приемането на Закона за държавния бюджет за 2026 година общината ще може да извършва разходи само в рамките на нивата за същия период на 2025 г., с изключение на средства по европейски програми и други нормативно регламентирани случаи.

С приемането на прогнозния разчет администрацията цели да осигури навременен старт и непрекъснато финансиране на ключови инвестиционни проекти, които ще окажат пряко влияние върху градската среда, образователната инфраструктура и транспортната свързаност в Пловдив.

