Цистерна се е обърнала днес около 12:30 часа на слизане от детелината на пътен възел „Скобелева майка“ в посока автомагистрала „Тракия“, съобщиха от полицията.

Незабавно на място са изпратени екипи на Пето районно управление, сектор „Пътна полиция“ и Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

По първоначални данни водачът на тежкотоварното превозно средство не е пострадал сериозно. Направената му проба за алкохол е отрицателна.

Районът е обезопасен, като е създадена организация за пренасочване на трафика, за да се избегнат допълнителни затруднения в движението.

Причините за инцидента се изясняват. Шофьорите, преминаващи в района, се призовават да карат с повишено внимание и да следват указанията на полицейските екипи.