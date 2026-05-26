КриминалеНовини

Обърната цистерна затрудни движението край пътен възел „Скобелева майка“ в Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:49ч, вторник, 26 май, 2026
0 133 Преди по-малко от минута

Цистерна се е обърнала днес около 12:30 часа на слизане от детелината на пътен възел „Скобелева майка“ в посока автомагистрала „Тракия“, съобщиха от полицията.

Незабавно на място са изпратени екипи на Пето районно управление, сектор „Пътна полиция“ и Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

По първоначални данни водачът на тежкотоварното превозно средство не е пострадал сериозно. Направената му проба за алкохол е отрицателна.

Районът е обезопасен, като е създадена организация за пренасочване на трафика, за да се избегнат допълнителни затруднения в движението.

Причините за инцидента се изясняват. Шофьорите, преминаващи в района, се призовават да карат с повишено внимание и да следват указанията на полицейските екипи.

Тагове
Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:49ч, вторник, 26 май, 2026
0 133 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button
Изпрати новина