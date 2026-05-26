Сръбският писател Сърджан Милевич гостува в Пловдив

Среща разговор със сръбския автор Сърджан Милевич ще се проведе на 26 май от 19:00 часа в клуб „Петното на Роршах“ в Пловдив. Събитието е част от програмата на „Пловдив чете“, литературния салон Spirt & Spirit и инициативите на Къща за литература и превод.

Модератор на вечерта ще бъде писателят и преводач Цветозар Цаков.

Сърджан Милевич е автор на разкази и поезия, а дебютният му сборник „Първи път за всички ни“ излиза през 2019 г. в Сърбия. Негови текстове са отличавани в литературни конкурси в Белград, Загреб, Сараево, Ниш и други градове на Балканите. Освен с литература, той активно работи и по проекти, свързани с човешките права и културното сътрудничество в региона.

Милевич е завършил обща литература и теория на литературата във Филологическия факултет в Белград, както и магистратура по културна политика и мениджмънт към катедрата на ЮНЕСКО в Университета по изкуствата.

В разговора ще се включи и Цветозар Цаков – автор на сборника „Винилови души“ и стихосбирката „Понякога се случва“. Той е и съосновател на сдружението Balkans – Ways to Friendship, което организира културни събития с участието на млади артисти от Балканите.

Събитието е част от резиденцията на Сърджан Милевич в Къща за литература и превод и се реализира с подкрепата на литературната мрежа Traduki и Национален фонд „Култура“.