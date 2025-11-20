Нови супермузиканти идват за фестивала Phillgood в Пловдив

Ирландското трио Kneecap също ще забие на на Гребната база идното лято, заедно с Тhe Cure, Gorillaz и Moby. Запазете си датите между 17 и 19 юли 2026 г

Новият фестивал Phillgood, който ще се проведе на Гребната база в Пловдив между 17 и 19 юли 2026 г., допълва програмата си с пет нови имена. След вече обявените Тhe Cure, Gorillaz и Moby, към афиша на събитието се присъединява ирландското трио от Белфаст Kneecap, което ще се качи на сцената на 18 юли. Датата е запазена и за дуото Андрю Фърн и Джейсън Уилямсън от Sleaford Mods. Наградените с БРИТ музиканти от Wolf Alice също ще се включат, а публиката ще ги чуе на живо непосредствено преди The Cure на 17 юли. В същия ден на сцената ще излезе още една ирландска група – Just Mustard. Освен основната сцена Phillgood ще предложи още две, на които ще се качат различни изпълнители, а Perturbator е първото потвърдено име.