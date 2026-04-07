Пловдив, април 2026 г. – Забравете дългите чакания на спирките! Градският транспорт в Пловдив вече може да се управлява директно от телефона ви. След 20 години еволюция – от хартиени карти до GPS проследяване – днес имаме четири основни дигитални инструмента.

Кое приложение е подходящо за вас?

За кого е подходящо: Туристи, чужденци и консервативни потребители

Плюсове:

Навигация „от врата до врата“ – пеша до спирката и след автобуса

Множество езици, включително английски

Интеграция с Street View и исторически данни за трафика

Минус: Понякога не отчита закъснения в реално време.

Съвет: За сигурност проверявайте LiveTransport.eu за „живи“ позиции на автобусите.

2.Виртуално табло (bus.plovdiv.truenorth.bg) на Община Пловдив

Най-старият уеб-базиран инструмент, поддържан от „Тру Норд“, който е специализиран в текстовата информация за пристигане.

Основни функции:

Търсене по номер на спирка : Най-бързият начин да разберете след колко минути идва автобусът, ако знаете кода на спирката (изписан на самите навеси).

: Най-бързият начин да разберете след колко минути идва автобусът, ако знаете кода на спирката (изписан на самите навеси). Маршрутни схеми : Предоставя точни визуализации на целите маршрути на отделните автобусни линии.

: Предоставя точни визуализации на целите маршрути на отделните автобусни линии. Детайли: При избор на конкретен автобус показва неговата текуща позиция и посока на движение.

За кого е подходящо: За тези, които искат информация директно от общината

Плюсове:

GPS на всички линии и всички автобуси

Вграден планиращ маршрут инструмент

Прогнозно време на пристигане на спирки

Минус: По-тромав интерфейс и периодични ъпдейти

3.Градски транспорт Пловдив (Официално приложение) – townplovdiv.bg

Това е най-новият софтуер, пуснат от Община Пловдив в края на март 2026 г.

Основни функции : Проследяване в реално време : Визуализира текущата позиция на всички автобуси по градските линии директно върху карта. Планиране на маршрут : Позволява на потребителите да зададат начална и крайна точка, след което системата предлага най-подходящите линии и прекачвания. Информация за спирки : Показва прогнозното време на пристигане за избрана спирка, подобно на физическите електронни табла.

: Статус: Проектът е в тестов/пилотен период, което означава, че може да има периодични актуализации на интерфейса.

Според информация от Община Пловдив, в момента се работи и по надграждане на електронно-билетната система, която в бъдеще трябва да се интегрира в официалното приложение за купуване на билети през телефон.

LiveTransport.eu

Външна, независима платформа, създадена от програмиста Милен Божиков, която работи в тясно сътрудничество с общината за предоставяне на данни.

Основни функции : Интерактивна карта : Фокусира се върху максимално бързо и лесно следене на автобусите „на живо“ чрез GPS данни. Брояч на автобуси : Показва общия брой активни превозни средства в момента по всяка линия. Минималистичен интерфейс : Оптимизирано за бърза справка през мобилен браузър без нужда от инсталация на тежки приложения.

: Предимство: Често се възприема като по-интуитивно от потребителите заради фокуса си само върху една ключова функция – позиционирането на автобусите.

4.Plovdiv Transport – Общностно приложение (Social Transport)

Приложението „Plovdiv Transport“ на Георги Костов въвежда community-based подход за проследяване на автобуси в реално време, разчитайки на споделени данни от пътници, а не на официални GPS устройства. За разлика от предишни системи, то предлага чист интерфейс само с карта и избягва техническите проблеми на общинската инфраструктура, изисквайки активни потребители за точност. За повече информация посетете Plovdiv Transport в AppBrain.

Това приложение решава един огромен проблем в Пловдив: когато официалната GPS система „падне“ или данните са неточни.

Принцип на работа: То работи на принципа на Waze. Ако вие сте в автобус №1, можете да отбележите това, и всички останали потребители ще видят точно къде се намирате. Колкото повече хора го ползват, толкова по-точно става. Предимства: Липса на бюрокрация: Данните не зависят от това дали даден превозвач си е платил за GPS поддръжка или дали общината е обновила сървъра си.

Данните не зависят от това дали даден превозвач си е платил за GPS поддръжка или дали общината е обновила сървъра си. Режим „Само карта“: Идеален за хора като Вас, които познават града и просто искат да видят „има ли нещо на хоризонта“.

Идеален за хора като Вас, които познават града и просто искат да видят „има ли нещо на хоризонта“. Етика: Проектът е некомерсиален („от хора за хора“), което гарантира липсата на досадни реклами и следене на лични данни. Недостатък: Точността му зависи изцяло от активността на общността. Ако в конкретен автобус няма човек с отворено приложение, той ще бъде „невидим“ на картата.

Сравнителна таблица: Приложения за градски транспорт в Пловдив (2026) Категория Приложение Източник на данни Основни функции Предимства Недостатъци Подходящо за Глобално Google Maps Google алгоритми + статистика за трафик Планиране „от врата до врата“, навигация пеша, интеграция с Street View Многоезично, лесно за туристи, винаги под ръка Реално време на автобусите не винаги е точно Чужденци, туристи, гости на града Официално Градски транспорт Пловдив (Община) Общинска GPS система Проследяване на автобуси, планиране на маршрут, време на пристигане на спирки Информация директно от общината, всички линии Ново, интерфейсът понякога е тромав Български туристи, хора, които искат официална информация Ежедневно LiveTransport.eu Официални GPS данни Визуализация на автобусите на живо, брояч на активни превозни средства Минималистично, зарежда се мигновено, няма нужда от инсталация Няма планировчик на маршрут Местни жители, редовни пътуващи Общностно Градски транспорт Пловдив (Г. Костов) Потребителите (Crowdsourcing) „Само карта“ режим, споделяне на курс, проследяване на автобуси от общността Независимо от общински сървъри, без реклами, социален ефект Точността зависи от активността на потребителите Солидарни пловдивчани, фенове на „Waze модел“, резервна опция Съвет за ползване: За ежедневие проверявайте LiveTransport.eu, за нови маршрути и туристи – използвайте официалното приложение или Google Maps, а за резерв и социална проверка – приложението на Георги Костов.

Обобщение: Как да се придвижвате умно в Пловдив

Препръка от екипа на Под тепето:

„Миксът“ е ключът към успеха. Ако сте жител на Пловдив, най-умната стратегия е хибридната – комбинация от гореизброените три.

Въпросът е кое приложение ще стане вашият ежедневен спътник.