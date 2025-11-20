Кметът внесе корекции по предложението за новата процедура за градския транспорт при третия опит за гласуване

50% от автобусите ще трябва да са пригодени за трудно подвижни пътници, а линиите №1 и №6 – изцяло достъпни

След като на предходните две заседания Общинският съвет на Пловдив два пъти отхвърли предложението за стартиране на обществена поръчка за възлагане на основните линии от градския транспорт, кметът на Костадин Димитров внася допълнение към коригираното трето предложение, което ще бъде разгледано на сесията днес.

Припомняме, че първото отхвърляне бе на 15 октомври т. г., когато след оживен дебат съветниците не дадоха зелена светлина за обявяване на обществена поръчка за градските автобусни линии. Управата на града направи втори опит на 6 ноември да прокара решението.

В извънредна точка на днешното заседание влиза предложение за корекции, което вносителят прави след проведените дебати, получените критики от съветници и отказа на местния парламент да гласува предишния вариант.

Какво се променя:

Минимум 50% от автобусите по всяка линия трябва да бъдат оборудвани за превоз на хора с увреждания и намалена подвижност.

Линии №1 и №6 да се обслужват изцяло от достъпни превозни средства.

Минимум 40% от подвижния състав да е нискоемисионен или електрически (увеличение от 34%).

(увеличение от 34%). Възможност за едногодишно предизвестие за прекратяване на договор по определени линии , когато общинският оператор е готов да ги поеме – след одобрение от Общинския съвет.

, когато общинският оператор е готов да ги поеме – след одобрение от Общинския съвет. Срокът на бъдещия договор остава 10 години.

Ако този вариант бъде приет днес, Общината ще може да стартира процедурата за избор на превозвачи по линиите от транспортната схема на Пловдив.

Очаква се на същото заседание местният парламент да обсъди и Алтернативното предложение на ПП-ДБ за нов кампус на Хуманитарната гимназия в парцела на бившата ТЕЛК.