Лилия от ТОХ-а дойде на бала с файтон от Войводиново – ВИДЕО

Абитуриентката Лилия от Професионалната гимназия по туризъм „Асен Златаров“ – или ТОХ-а – пристигна на бала си в хотел „Санкт Петербург“ с файтон, осигурен от Войводиново. Атрактивната зрелостничка се возеше на каляската, теглена от два красиви коня на бала на 24 май.

Същата вечер в хотела празнуваха и абитуриентите от средните училища „Цар Симеон“ от Мараша и „Христо Данов“ от Гагарин.

Мнозинството завършващи дванадесетокласници се представиха по традиционния начин – лъскави коли, елегантни тоалети и много шум. Посрещачите бяха изпълнили района около хотела, а много хора бяха паркирали по бул. „България“ и бяха изненадани от полицаите с глоби за неправилно паркиране.