Данъчните в Гърция затягат контрола над Airbnb

Гръцката държава започна мащабна кампания срещу укриването на приходи от краткосрочни наеми, като под лупа попадат собственици на жилища, рекламирани в платформи за туристическо настаняване като Airbnb. Данъчните служби вече изпращат електронни уведомления до хиляди хора, при които са открити разлики между официално декларираните приходи и отчетените резервации онлайн.

Контролът се извършва чрез директен обмен на информация между платформите и приходните агенции, което позволява автоматично засичане на несъответствия. При част от проверките става дума за сериозни разлики в отчетените суми, а властите предупреждават, че укритите приходи могат да доведат до санкции, начисляване на лихви и допълнителни данъчни задължения.

Особено внимание се обръща на по-старите данъчни периоди, преди да изтече срокът за ревизии. Проверяват се както напълно недекларирани приходи, така и случаи, при които са посочвани по-ниски суми от реално получените от наеми.

Случващото се в Гърция идва на фона на затягане на правилата и в България. Както „Под тепето“ вече писа, от 20 май влизат в сила нови изисквания за краткосрочните наеми през Airbnb и Booking.com, които могат сериозно да пренаредят пазара в Пловдив.

Новите регулации у нас предвиждат задължителна регистрация на всеки имот, като платформите ще премахват автоматично обяви без валиден регистрационен номер. Освен това ще се подават реални данни за нощувките и ще се извършват автоматични проверки.

По оценки на бранша до половината от имотите в сектора са работили в „сивата зона“, което означава, че значителна част от обявите може да изчезнат от платформите след въвеждането на новите правила.

Така, докато Гърция вече преминава към реални данъчни проверки и санкции, България също започва по-сериозно регулиране на сектора на краткосрочните наеми – процес, който вероятно тепърва ще се усеща осезаемо и в Пловдив.

