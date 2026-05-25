Спортът обедини етнически махали в Пловдив

Над 700 души – състезатели, деца, родители и зрители – се събраха на мащабен спортен турнир в Пловдив, който мнозина вече определят като исторически за ромските и турските квартали на града.

Събитието, организирано от Иван Пашов и фондация „Съвет за спортно развитие – Пловдив“, в партньорство с организацията „Младежки съюз“, успя да постигне нещо, което институции и политики не са успявали с години – да събере заедно общности, между които дълго време е имало напрежение и разделение.

След повече от две десетилетия на конфликти между различни махали, този път теренът се превърна в място за среща, уважение и сътрудничество. Вместо напрежение и противопоставяне, участниците демонстрираха спортсменски дух, взаимно уважение и желание за общо бъдеще.

„Нашата цел е ясна – да извадим младите хора от агресията и улицата и да ги вкараме в спорта, дисциплината и развитието. Когато хората се съберат на терена, омразата остава извън него“, заяви организаторът Иван Пашов.

По думите на присъстващи, подобно обединение между различните ромски и турски махали не е имало от десетилетия. Макар събитието да е преминало при засилени мерки за сигурност, не е регистриран нито един сериозен инцидент – факт, който мнозина определиха като „истинската победа“ на деня.

Организаторите подчертават, че инициативата е част от по-широка мисия – чрез спорта да се изграждат доверие, дисциплина и нови възможности за младите хора в кварталите.

„Това е само началото“, заявяват от фондация „Съвет за спортно развитие – Пловдив“, като анонсират поредица от бъдещи инициативи, насочени към обединение на младите хора, превенция на агресията и развитие на масовия спорт.

Събитието се превърна в още едно доказателство, че когато спортът застане в центъра на общността, той може да се окаже най-силният инструмент за диалог и промяна.