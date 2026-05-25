Пешеходци, с ретро и нови коли на бала пред Тримонциум

15:01ч, понеделник, 25 май, 2026
Абитуриенти от няколко училища празнуваха заедно бала си на 24 май в хотел „Тримонциум“ и пристигнаха по стандартните от последните години начини – впечатлявайки с тоалети, скъпи и шумни автомобили, или класически ретро возила. Абитуриентка пристигна с голям камион, а някои решиха да дойдат и пеша.

Сред абитуриентите впечатли и автомобил, опакован с множество куфари за пътуване – зрелостник, който явно е готов за пътешествие веднага след бала.

Балът на 24 май в Тримонциум тази година приюти учениците от Професионалната гимназия по дървообработване „Христо Ботев“, СУ „Климент Охридски“ и СУ „Патриарх Евтимий“, както и още няколко други училища.

