Хиляди по Главната отбелязаха 24 май

С тържествено шествие по Главната улица, аплодирано от хиляди пловдивчани, Пловдив отбеляза Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Празничната програма започна с церемония по връчването на „Почетна значка на град Пловдив“ на заслужили учители и директори от пловдивски училища и детски градини, както и с награждаване на млади преподаватели. След това в храм „Св. св. Кирил и Методий“ бе отслужена празнична литургия от Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай. Тържествата продължиха на площад „11 май“ пред ХГ „Св. св. Кирил и Методий“ и паметника на светите братя.

На събитията присъстваха кметът на Пловдив Костадин Димитров, заместник-председателят на Общинския съвет Стефан Послийски, областният управител Георги Янев, началникът на щаба на Съвместното командване на специалните операции полк. Цветан Русинов, актьорът Камен Донев, драматургът Александър Секулов, народни представители, заместник-кметове, районни кметове, общински съветници, граждани и гости.

С химна на Република България и химна на ХГ „Св. св. Кирил и Методий“ започна тържеството пред паметника на светите братя Кирил и Методий“. Водещи и знаменосци бяха ученици от училището.

В словото си кметът Костадин Димитров подчерта, че 24 май е празник, който обединява българите и носи духа на просветата, културата и националната памет. Той припомни, че именно Пловдив поставя началото на честванията преди 175 години и определя града като символ на духовност, култура и единство.

„Има празници, които почитаме, има и такива, които носим в сърцето си. 24 май е именно такъв – най-българският празник“, заяви кметът.

Той отправи благодарност към учителите и дейците на културата за усилията им да съхраняват българския дух и призова младите хора да бъдат достойни наследници на народ, дал писменост на милиони.

Пловдивският митрополит Николай отслужи празничен водосвет и също поздрави присъстващите. В словото си той отбеляза, че никой друг официален празник не събира толкова много радостни хора по улиците на българските градове.

„На никой друг от многото ни празнични дни не се случва децата ни да организират шествия и с цветя в ръце и с пълно сърце да пеят тържествени песни. Особено песента, превърнала се в химн на нашата национална идентичност „Върви народе възродени“. Ако това е критерият за национален празник, то националният празник на България е 24 май“, изтъкна митрополит Николай.

Той съобщи още, че Пловдивската света митрополия подарява на града специален алманах, представящ историята на всички пловдивски училища от Възраждането до днес. Екземпляр от изданието ще получи всяко училище в Пловдив.

„В него всеки пловдивчанин може да си припомни своето училище, в което е пристъпил като дете и се е учил да записва с нашите букви думите „Мама, мир и любов“, каза митрополит Николай.

След церемонията бяха поднесени венци и цветя пред паметника на светите братя, а в 10.45 часа започна традиционното празнично шествие. То премина по ул. „Хан Кубрат“, ул. „Райко Даскалов“, площад „Римски стадион“, ул. „Княз Александър I“, площад „Стефан Стамболов“ и завърши на площад „Централен“.

Шествието бе водено от официалните гости и отличените учители. В него се включиха мажоретен състав при СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Духов оркестър „Пловдив“, знаменна група от ХГ „Св. св. Кирил и Методий“, представители на образователни и културни институции, както и ученици от пловдивски училища.

Празничната програма продължи с концерти на различни локации в центъра на града. Пред бившата сграда на БНБ на ул. „Райко Даскалов“ концерт изнесе духовият оркестър към НУМТИ „Добрин Петков“ с диригент Пенчо Пенчев, а на площад „Римски стадион“ свири Представителният духов оркестър на Военновъздушните сили с диригент майор Михаил Младенов и помощник-диригент капитан Димитър Христов.

На стълбите на „Каменица“ се състоя празничен концерт на Сборния хор на пловдивските хорови и вокални формации с диригент проф. Златина Делирадева, а финалът на музикалната програма бе поставен с концерт на Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции с диригент старши лейтенант Венцислав Стефанов на площад „Стефан Стамболов“.