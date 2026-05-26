Общинските болници и ДКЦ-та в Пловдив минават на евро, повечето приключват 2025 г. с печалба

Общинският съвет ще актуализира капиталите на 12 лечебни заведения. Общият финансов резултат на сектора е печалба от 1,48 млн. лева

10 от 13 лечебни заведения приключват годината на плюс, две са на загуба, а едно отчита нулев резултат

Промени в учредителните актове на 12 общински здравни и лечебни заведения в Пловдив ще бъдат разгледани на предстоящото заседание на Общинския съвет. Причината е необходимостта капиталите на дружествата да бъдат превалутирани от лева в евро във връзка с подготовката за официалното въвеждане на европейската валута в България.

Съгласно изискванията на националното и европейското законодателство, общинските дружества трябва да приведат капиталовата си структура към новата валута, като при необходимост се допуска и техническо закръгляне на стойностите за по-лесно административно управление.

Освен техническата актуализация на капиталите, документите по точките дават и подробна картина за финансовото състояние на общинското здравеопазване. Общият резултат за 2025 година е положителен – печалба от 1,482 млн. лева, като 10 от 13 лечебни заведения приключват годината на плюс, две са на загуба, а едно отчита нулев резултат.

Най-добър финансов резултат отчита Комплексният онкологичен център – Пловдив, който приключва 2025 г. с печалба от 1,223 млн. лева. Предложеният нов размер на капитала му е 5,46 млн. евро, което го прави и дружеството с най-голям общински капитал в сектора.

Стабилни резултати показват и Центърът за психично здраве и МБАЛ „Св. Пантелеймон“, които реализират по 321 хил. лева печалба. За болница „Св. Пантелеймон“ се предлага и одобрение на застраховател за имуществена застраховка.

Сред диагностично-консултативните центрове най-добре се представят ДКЦ V „Св. архиеп. Лука“ с печалба от 138 хил. лева и ДКЦ I с 127 хил. лева. На ръководството на ДКЦ V се дава разрешение да закупи нова медицинска апаратура със собствени средства, включително компютърен томограф, рентген и мамограф, чрез разсрочено плащане.

По-скромни, но положителни резултати отчитат ДКЦ II, IV, VII, „Изток“ и ДКЦ „Пловдив“, като последното приключва годината с минимална печалба от 1 хил. лева. За него се предлага и отпускане на временен безлихвен заем от общинския бюджет в размер на 50 000 евро.

На противоположния полюс остава МБАЛ „Св. Мина“, която отчита значителна загуба от 716 хил. лева. Според одитния доклад лечебното заведение продължава да натрупва загуби от предходни години, а проверяващите изразяват сериозни съмнения относно способността му да продължи нормалната си дейност без допълнителна подкрепа.

Загуба от 215 хил. лева отчита и Медицинският център за рехабилитация и спортна медицина I, като заради негативния финансов резултат се предлага предсрочно прекратяване на договора на финансовия контрольор.

От общинската администрация подчертават, че промените в учредителните актове са предимно технически и не засягат структурата или управлението на лечебните заведения, но финансовите отчети ясно очертават различните предизвикателства пред общинското здравеопазване в Пловдив.

