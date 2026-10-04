Всички събрани до този момент доказателства в разследването на убийството на Илиян Филипов сочат, че именно обвиняемият за тежкото престъпление Славчо Мегерев е негов автор. Това стана ясно от определението на съдия Петко Минев, с което той взе най-тежката мярка за неотклонение по отношение на застаналия пред Темида днес.

Съдия Минев се съгласи със защитата на обвиняемия, че няма преки доказателства, че именно Мегерев е извършител на покушението, но пък подчерта, че има верига от косвени такива, взаимно допълващи се по такъв начин, че може да се направи обосновано предположение, че той е човекът, натиснал спусъка във входа на жилищната кооперация в квартал „Христо Смирненски“. За да се мотивира по най-категоричен начин, съдия Петко Минев направи пълна хронология на фаталната вечер. Изброи, че към делото има приложени фотоалбуми и множество записи от различни камери, множество свидетелски показания и други доказателства, като се спря детайлно на част от тях.

В определението си магистратът започна от финалния сигнал на футболния мач между България и Словения на стадион „Христо Ботев“ на който убитият Филипов е с приятелката си Людмила Рачева и 2-годишното й дете. Именно младата дама открива в последствие простреляния смъртоносно с един изстрел в главата бизнесмен пред асансьора на входа, в който тя живее.

Двамата се разделили на стадиона. Рачева се отправила с автомобила си към кооперацията в район Западен, а Филипов се отправя към Марково. Тя паркира пред сградата, влиза във входа си и вижда, че асансьорът е на петия етаж, на който има само два апартамента- един необитаем и този, в който живее с 2-годишната си дъщеричка. Това притеснило Людмила. Още по-притеснително обаче било развитието на ситуацията. Тя чула стъпки на слизащ по стълбите човек, като след малко на площадката пред асансьора от стълбището се появил мъж с маска и качулка, с пистолет в дясната ръка и показалец на спусъка. Той се опитал да скрие оръжието, но не успял, заобиколил жената и детето и излязъл от входа. Отдалечил се от сградата за около 15 минути. Време, в което Рачева се качила в жилището си и директно звъннала на Илиян Филипов, за да му каже какво е видяла. Бизнесменът обърнал автомобила си и тръгнал към адреса в Пловдив, макар тя да му казвала да не се връща. Разговаряли по телефона през целия път на Филипов от Марково до жилищната сграда в Смирненски, като през това време тя настоява да се обади на 112, но той й отговорил, че отива при нея. Говорили дори докато той влиза в кооперацията. Опитал се да светне лампата във входа, но осветлението не се включило. Казал на Людмила да светне от петия етаж докато чака асансьора и в този момент младата жена чула изстрел. Уплашила се, влязла в апартамента, взела кухненски нож и се втурнала към първия етаж, където видяла тялото на Илиян Филипов, с огнестрелна рана в главата. След виковете й излезли съседи, които също чули изстрела миг преди това. Рачева се обадила на 112, а малко по-късно дошла полиция.

Униформените установили, че на 50 метра от входа, където станало убийството, има камера. Благодарение на нея възелът започнал да се разплита, при това изключително бързо. Впоследствие е установен целият маршрут на убиеца. Той се е движел с червено Пежо с черен покрив. В 23 часа е паркирал край зелени площи в близост до Пещерско шосе. В 23.19ч. е забелязан да тръгва от френския автомобил в посока към мястото на убийството. В 00.34ч. той влязъл във входа на жилищната сграда, в която малко по-късно е прострелян смъртоносно Илиян Филипов. 11-минути по-късно джипът на Рачева паркирал край кооперацията.

На камерата се вижда, че в 00.47ч. извършителят излиза пред сградата.Отдалечава се малко и в следващите 15 минути чака. В 01.01ч. пристига жертвата зад волана на автомобила си, а две минути по-късно влиза във входа на сградата. В същата минута убиецът влиза след него. В 01.04ч. извършителят излиза и побягва в посока червеното Пежо, като минута по-късно пресича Пещерско шосе, а в 01.07ч. се качва във въпросния автомобил. От там го проследяват камерите по улиците в града. В №1.15ч. е засечен на кръговото на Водната палата, откъдето се насочва към панаира, минава по бул. „България“ и спира за кратко на улица „Седянка“, за да изхвърли чифт бели маратонки и дрехи в контейнер за смет. Потегля отново и в 01.27 ч. спира на улица „Кольо Фичето“. Оставя Пежото, което се оказва на сестрата на Славчо Мегерев, живееща на същия адрес. Там също е уловен от камера, но вече е без качулка и лицето му се вижда ясно. Разследващи разпознават свои стар познайник от криминалния контингент на снимката- Славчо Мегерев. В последствие и самата Людмила Рачева разпознава силуета му и специфичната му походка.

Бързо стана ясно, че личният автомобил на Славчо Мегерев е Ауди RS6, след което системата на АПИ влиза в действие. Установява се, че той напуска с колата си София в часовете преди убийството, идва в Пловдив, а в 01.52 часа напуска града на тепетата, за да се върне в столицата. Много бързо е намерено Пежото на сестрата на Мегерев, която обяснява, че нейния ключ за колата си е в нея, но имало и резервен, за който нямала идея къде е. От волана на червения автомобил и от пластмасова бутилка в кората на вратата са намерени пръстови отпечатъци, които съвпадат с тези на Мегерев. Според съдия Петко Минев няма кой друг да е извършител на убийството освен човекът, който е карал червеното Пежо. Освен това на сутринта един от свидетелите намира белите маратонки в контейнера за смет и ги продава на собственик на вулканизатор за 2 евро. Разследващите обаче ги намират, а в последствие откриват много близки сходства на грайферите им със следите от подметки, открити на местопрестъплението.

Според съдия Петко Минев може категорично да се говори за предумишленост в убийството заради подготовката, маската, пистолета и причакването на жертвата. Той се спря и на възможните мотиви. В показанията си свидетели говорят за неуредени финансови взаимоотношения между Мегерев и Филипов заради спортни залагания, включително и нерегламентирани. Имало спорове за голяма сума, която Мегерев трябвало да предаде на Филипов. Във времето, при успешни залози, и сестрата на обвиняемия предавала пари от печалбата на бизнесмена.

След заседанието наблюдаващият прокурор посочи, че обвиняемият се е занимавал с черно тото- нещо, което до този момент официално не бе съобщавано.

На финал в определението си съдия Минев се спря и на това, че има опасност Славчо Мегерев да се укрие и да извърши друго престъпление. Той е реабилитиран, но тежко криминално и съдебно минало. Петко Минев изброи общо пет присъди през годините- от такава за умишлено убийство, до участие в организирана престъпна група за обири и грабежи.