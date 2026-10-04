Пари от залози в основата на конфликта между Филипов и Мегерев

Неуредени финансови взаимоотношения с пари от спортни залози седят в основата на конфликта между убития Илиян Филипов и обвиняемия за тежкото престъпление Славчо Мегерев. Това стана ясно днес, в определението на съдия Петко Милев, в което той описах хронологията и механизма на покушението, както и най-вероятния мотив за смъртоносния един изстрел в главата на бизнесмена.

Съдия Милев остави в ареста Славчо Мегерев като посочи, че на базата на събраните доказателства може да се направи обосновано предложение, че именно той е убиецът на Филипов, като престъплението е извършено предумишлено. Съдия Милев се съгласи със защитата на Мегерев, че няма преки свидетели на покушението, не е открито и оръжието на убийството. Но посочи, че има веригата от косвени доказателства, които са взаимно допълващи се и на база тези връзки няма подозрение, че е възможно друг да е автор на убийството на финансовия благодетел на Ботев, освен обвиняемия.

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