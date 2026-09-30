Разпространиха кадри от мястото на убийството на Илиян Филипов
Какво показват охранителните камери около дома на бизнесмена?
Първи кадри от мястото на убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов показват действията на полицията около дома му в района на Гребната база. Записите от охранителни камери са предоставени на bTV, която публикува видео и снимки от района на местопрестъплението.
На един от видеозаписите се виждат полицаи, които претърсват района около къщата на Филипов, а на друг е заснета линейка, маневрираща пред дома му. Кадрите са от нощта, когато бизнесменът е бил застрелян, около 1:00 часа.Източник: https://btvnovinite.bg/bulgaria/samo-pred-btv-parvi-kadri-ot-mjastoto-na-ubijstvoto-na-ilijan-filipov-video.html?campaignsrc=clipboard
Филипов е бил прострелян в главата, а смъртта му е констатирана на място. Официално прокуратурата потвърди, че става дума за умишлено убийство с огнестрелно оръжие, но не разкри подробности за механизма на престъплението.
Разследват всички версии за убийството на Илиян Филипов
В разследването участват служители на Областната дирекция на МВР – Пловдив, и Главна дирекция „Национална полиция“. Районът около местопрестъплението остава отцепен, а полицейското присъствие е засилено.
Блокади на изходите на Пловдив след убийството на Илиян Филипов, мобилизираха полицията
Както съобщиха от полицията, контролно-пропускателният режим ще остане в сила, докато е необходимо. Разследващите работят по конкретни данни и проверяват всички възможни версии, като към момента не са оповестени подробности за евентуални заподозрени и мотивите за убийството.
Илиян Филипов е един от съоснователите и собствениците на ПИМК – компания с дейности в транспорта, строителството, спедицията и железопътните превози. През юни 2025 г. той пое собствеността на „Ботев“ (Пловдив), а името му е свързано и с реконструкцията на стадион „Христо Ботев“. Още по темата четете в Илиян Филипов: от първите камиони до бизнеса в транспорта, строителството и „Ботев“.
Източник: btv