Какво показват охранителните камери около дома на бизнесмена?

Първи кадри от мястото на убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов показват действията на полицията около дома му в района на Гребната база. Записите от охранителни камери са предоставени на bTV, която публикува видео и снимки от района на местопрестъплението.

На един от видеозаписите се виждат полицаи, които претърсват района около къщата на Филипов, а на друг е заснета линейка, маневрираща пред дома му. Кадрите са от нощта, когато бизнесменът е бил застрелян, около 1:00 часа.

Източник: https://btvnovinite.bg/bulgaria/samo-pred-btv-parvi-kadri-ot-mjastoto-na-ubijstvoto-na-ilijan-filipov-video.html?campaignsrc=clipboard

Филипов е бил прострелян в главата, а смъртта му е констатирана на място. Официално прокуратурата потвърди, че става дума за умишлено убийство с огнестрелно оръжие, но не разкри подробности за механизма на престъплението.

Разследват всички версии за убийството на Илиян Филипов

В разследването участват служители на Областната дирекция на МВР – Пловдив, и Главна дирекция „Национална полиция“. Районът около местопрестъплението остава отцепен, а полицейското присъствие е засилено.

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Както съобщиха от полицията, контролно-пропускателният режим ще остане в сила, докато е необходимо. Разследващите работят по конкретни данни и проверяват всички възможни версии, като към момента не са оповестени подробности за евентуални заподозрени и мотивите за убийството.

Илиян Филипов е един от съоснователите и собствениците на ПИМК – компания с дейности в транспорта, строителството, спедицията и железопътните превози. През юни 2025 г. той пое собствеността на „Ботев“ (Пловдив), а името му е свързано и с реконструкцията на стадион „Христо Ботев“. Още по темата четете в Илиян Филипов: от първите камиони до бизнеса в транспорта, строителството и „Ботев“.

Източник: btv