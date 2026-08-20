Билетът от шофьора ще струва 1 евро след пълното въвеждане на електронното таксуване

285 нови валидатора вече се монтират, в част от автобусите билетът се плаща с карта

Всички автобуси трябва да са с работещ климатик, при повреда се заменят

Електронният билет за градския транспорт в Пловдив ще остане на сегашната цена от 50 евроцента, но хартиеният билет, купуван от шофьора, ще поскъпне двойно. Това е идеята на общинската администрация след пълното въвеждане на електронното таксуване във всички автобуси.

Заместник-кметът по транспорт Николай Душков потвърди пред „Под тепето“, че предложението се обсъжда и предстои да бъде представено пред кмета Костадин Димитров и общинските съветници. За промяната ще е необходимо да бъде изменена и общинската наредба за превозните документи.

Така при електронно плащане или предварително закупуване цената ще остане 50 евроцента, докато билетът, който пътникът купува директно от шофьора, ще струва 1 евро.

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Причината за по-високата цена на хартиения билет е стремежът постепенно да се ограничи продажбата на билети от водачите и пътниците да бъдат насърчени да използват електронното таксуване.

„Шофьорът не би следвало да е и продавач на билети, затова продаваните при него билети ще са по-скъпи. Целта е да се стимулира ползването на електронни устройства“, обясни Николай Душков пред „Под тепето“.

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285 валидатора влизат в автобусите, в някои вече се плаща с карта

Община Пловдив е закупила 285 нови валидатора, които трябва да бъдат монтирани във всички автобуси от градския транспорт. Монтажът се очаква да приключи в следващите няколко месеца.

В част от автобусите устройствата вече са поставени и пътниците могат да закупят билет директно с дебитна или кредитна карта.

След като валидаторите бъдат монтирани на 100% в превозните средства, електронното таксуване трябва да стане основният начин за закупуване и отчитане на пътуването, а хартиеният билет да бъде като по-скъпа алтернатива.

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Предстои предложението за различна цена на двата вида билети да бъде обсъдено с кмета и Общинския съвет и да бъде отразено в нормативната уредба.

Всички автобуси трябва да са с работещ климатик

Междувременно от Общината отчитат подобрение в услугата за превоз в масовия градски транспорт след влизането в сила на новия договор за обслужване на 29-те линии с консорциум „Градски транспорт – 2026“.

Всекидневно 20 контрольори и инспектори следят за спазването на условията по договора, информира още ресорният зам.-кмет.

По думите му във всички автобуси вече има климатици, като изискването е те да бъдат работещи и включени. Изключение се прави единствено при техническа повреда.

„Разбира се, възможно е през деня някоя от тези системи да откаже и тогава автобусът се заменя с друг, в който има работещ климатик“, уточни Душков.

От Общината посочват още, че се следи за чистотата в автобусите, а електронните табла по спирките работят.

Пълното въвеждане на електронното таксуване предстои в следващите месеци. Ако предложението бъде прието, пътниците, които плащат с карта или предварително закупят билет, ще продължат да плащат 50 евроцента, докато покупката от шофьора ще струва 1 евро.