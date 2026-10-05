COVID ваксините са в Пловдив, но грипните инжекции се бавят

РЗИ – Пловдив разполага с актуализирани ваксини срещу варианта XFG, включително за деца от 6-месечна възраст

Имунизационната кампания започва на 5 октомври. Първите инжекционни ваксини срещу грип се очакват в страната едва в края на октомври

От днес – 5 октомври 2026 г. започва имунизационната кампания срещу COVID-19, съобщиха от Регионалната здравна инспекция в града под тепетата.

В РЗИ – Пловдив са доставени достатъчно количества от актуализираната ваксина срещу варианта XFG, включително дози за деца от 6-месечна възраст, уточниха от инспекцията за Под тепето.

Имунизационната кампания срещу COVID-19 започва от 5 октомври, като актуализираните ваксини вече са доставени в България. В същото време инжекционните ваксини срещу сезонния грип ще се забавят заради производствени затруднения, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Първите количества от инжекционните противогрипни ваксини се очаква да пристигнат в страната в края на октомври. Забавянето засяга както количествата по националните програми, така и ваксините, предназначени за продажба в аптеките.

От здравното министерство посочват, че са били уведомени за предстоящото забавяне на 29 септември. Причината е свързана с промените в състава на грипните ваксини за Северното полукълбо за сезон 2026/2027 г. Те включват три нови ваксинални щама според препоръките на Световната здравна организация, като щамът на грипен вирус тип B е бил определен по-късно. Допълнителен фактор е и повишеното търсене на противогрипни ваксини в световен мащаб.

Според МЗ затруднения с доставките има и в редица други държави от ЕС, Северна Америка и Азия.

Назалните ваксини за деца са налични

Забавянето не засяга назалните противогрипни ваксини за деца. За старта на имунизациите на 5 октомври са доставени 75 000 дози.

От тях 47 504 дози са осигурени по Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца 2026–2030 г., а останалите са предназначени за аптечната мрежа. В момента ваксините се разпределят към лечебните заведения и аптеките.

В Пловдив има COVID ваксини

РЗИ – Пловдив съобщи, че разполага с достатъчно количества от актуализираната ваксина срещу COVID-19, включително ваксини за деца от 6-месечна възраст.

По данни на Министерството на здравеопазването за кампанията в страната са доставени 14 400 дози от актуализираната ваксина срещу варианта XFG.

Къде в пловдив се поставя ваксината?

Имунизацията срещу COVID-19 е безплатна. В Пловдив тя може да бъде направена в имунизационния кабинет на РЗИ – Пловдив, при личния лекар и в УМБАЛ „Св. Георги“.

В кабинета на РЗИ ваксини се поставят от понеделник до петък от 9:00 до 12:00 часа и от 12:30 до 16:00 часа.

В УМБАЛ „Св. Георги“ на бул. „Пещерско шосе“ №66 се ваксинират деца от 6 месеца до 12 години, деца над 12 години и възрастни. Имунизациите са всеки делничен ден от 10:00 до 16:00 часа.

За записване са посочени телефоните 0884 033 698 и 0884 917 216 – доц. д-р Бацелова.

Хора с ограничена подвижност, както и живеещи в труднодостъпни райони или далеч от лечебно заведение, могат да се запишат за мобилен екип на РЗИ – Пловдив на телефон 0884 546 177.

Кой може да се ваксинира срещу COVID-19?

Ваксинацията се препоръчва при хората на и над 60 години, лицата с хронични заболявания независимо от възрастта, имунокомпрометираните хора, включително деца над 6 месеца, бременните жени, медицинския персонал и потребителите и персонала на социални институции.

Ваксина срещу COVID-19 може да получи и всеки друг желаещ, съобразно разрешената за възрастта му ваксина.

Тя може да бъде поставена независимо от това дали човек е преболедувал COVID-19 или е бил ваксиниран преди това.

От РЗИ посочват още, че при хората от препоръчителните групи се препоръчва и ваксинация срещу сезонен грип. Когато противогрипната ваксина е налична, двете ваксини могат да бъдат поставени едновременно, но на различни места. Възможно е имунизациите да се направят и при две отделни посещения, без да е необходим определен интервал или поредност между тях.