РЗИ – Пловдив разполага с актуализирани ваксини срещу варианта XFG, включително за деца от 6-месечна възраст
Имунизационната кампания започва на 5 октомври. Първите инжекционни ваксини срещу грип се очакват в страната едва в края на октомври
От днес – 5 октомври 2026 г. започва имунизационната кампания срещу COVID-19, съобщиха от Регионалната здравна инспекция в града под тепетата.
В РЗИ – Пловдив са доставени достатъчно количества от актуализираната ваксина срещу варианта XFG, включително дози за деца от 6-месечна възраст, уточниха от инспекцията за Под тепето.
Имунизационната кампания срещу COVID-19 започва от 5 октомври, като актуализираните ваксини вече са доставени в България. В същото време инжекционните ваксини срещу сезонния грип ще се забавят заради производствени затруднения, съобщиха от Министерството на здравеопазването.
Първите количества от инжекционните противогрипни ваксини се очаква да пристигнат в страната в края на октомври. Забавянето засяга както количествата по националните програми, така и ваксините, предназначени за продажба в аптеките.
От здравното министерство посочват, че са били уведомени за предстоящото забавяне на 29 септември. Причината е свързана с промените в състава на грипните ваксини за Северното полукълбо за сезон 2026/2027 г. Те включват три нови ваксинални щама според препоръките на Световната здравна организация, като щамът на грипен вирус тип B е бил определен по-късно. Допълнителен фактор е и повишеното търсене на противогрипни ваксини в световен мащаб.
Според МЗ затруднения с доставките има и в редица други държави от ЕС, Северна Америка и Азия.
Назалните ваксини за деца са налични
Забавянето не засяга назалните противогрипни ваксини за деца. За старта на имунизациите на 5 октомври са доставени 75 000 дози.
От тях 47 504 дози са осигурени по Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца 2026–2030 г., а останалите са предназначени за аптечната мрежа. В момента ваксините се разпределят към лечебните заведения и аптеките.
В Пловдив има COVID ваксини
РЗИ – Пловдив съобщи, че разполага с достатъчно количества от актуализираната ваксина срещу COVID-19, включително ваксини за деца от 6-месечна възраст.
По данни на Министерството на здравеопазването за кампанията в страната са доставени 14 400 дози от актуализираната ваксина срещу варианта XFG.
Къде в пловдив се поставя ваксината?
Имунизацията срещу COVID-19 е безплатна. В Пловдив тя може да бъде направена в имунизационния кабинет на РЗИ – Пловдив, при личния лекар и в УМБАЛ „Св. Георги“.
В кабинета на РЗИ ваксини се поставят от понеделник до петък от 9:00 до 12:00 часа и от 12:30 до 16:00 часа.
В УМБАЛ „Св. Георги“ на бул. „Пещерско шосе“ №66 се ваксинират деца от 6 месеца до 12 години, деца над 12 години и възрастни. Имунизациите са всеки делничен ден от 10:00 до 16:00 часа.
За записване са посочени телефоните 0884 033 698 и 0884 917 216 – доц. д-р Бацелова.
Хора с ограничена подвижност, както и живеещи в труднодостъпни райони или далеч от лечебно заведение, могат да се запишат за мобилен екип на РЗИ – Пловдив на телефон 0884 546 177.
Кой може да се ваксинира срещу COVID-19?
Ваксинацията се препоръчва при хората на и над 60 години, лицата с хронични заболявания независимо от възрастта, имунокомпрометираните хора, включително деца над 6 месеца, бременните жени, медицинския персонал и потребителите и персонала на социални институции.
Ваксина срещу COVID-19 може да получи и всеки друг желаещ, съобразно разрешената за възрастта му ваксина.
Тя може да бъде поставена независимо от това дали човек е преболедувал COVID-19 или е бил ваксиниран преди това.
От РЗИ посочват още, че при хората от препоръчителните групи се препоръчва и ваксинация срещу сезонен грип. Когато противогрипната ваксина е налична, двете ваксини могат да бъдат поставени едновременно, но на различни места. Възможно е имунизациите да се направят и при две отделни посещения, без да е необходим определен интервал или поредност между тях.