Пампорово отчита 12% спад на нощувките

Курортът вече се подготвя за зимния сезон, а новият лифт „Малина – Студенец“ преминава през тестове

Летният сезон в Пампорово приключва с близо 12% спад на нощувките в хотелите на „Пампорово“ АД, но същевременно с около 16% ръст на посетителите на зоните за спортни активности и развлечения. Данните представи пред БТА изпълнителният директор на дружеството Стефан Присадов.

По думите му спадът при нощувките е бил очакван и е свързан с няколко фактора – промяната на валутата, постоянното увеличение на цените и несигурността в световен мащаб.

Свлачището по пътя Смолан-Пампорово блокира Родопите

Влияние върху летните резервации е оказало и свлачището, което на 1 май прекъсна пътя Смолян – Пампорово. Според Присадов негативен ефект е имала и появилата се през първите седмици дезинформация относно достъпа до курорта.

Повече посетители на летните атракции

За сметка на хотелските нощувки, Пампорово отчита ръст на туристите във вело- и приключенския парк, при лифтовете и в зоните за летни активности сред природата.

Според Стефан Присадов резултатите показват, че инвестициите в развитието на Пампорово като целогодишна туристическа дестинация започват да дават резултат.

Сред успешните събития през лятото са планинското състезание DECATHLON Persenk Ultra и Pamporovo Summer Fest. Само по време на фестивала на планинското бягане през август курортът е посетен от над 3500 състезатели и гости от различни европейски държави. Организаторите вече са потвърдили, че Persenk Ultra ще се проведе отново и през следващото лято.

Новият лифт преминава тестове

Междувременно в Пампорово тече подготовката за зимния сезон. Новият четириседалков лифт „Малина – Студенец“ е във финален етап на изграждане, като в момента се извършват довършителни дейности по вертикалната планировка, сградите за управление и инфраструктурата около съоръжението.

От 1 до 15 октомври е предвиден тестов период, в който ще бъде проверена работата на целия лифт и обновената инфраструктура. След приключването на изпитанията доставчикът трябва официално да предаде съоръжението на „Пампорово“ АД.

Очакванията са новият лифт да бъде пуснат в експлоатация още в началото на предстоящия зимен сезон.

Туристите изчакват снега

Засега записванията за зимата са на приблизително същото ниво като по това време миналата година. От дружеството отчитат тенденция туристите да резервират ски почивките си все по-късно.

Като причина се посочват промените в климата и периодите с по-топло зимно време. Туристите следят условията в курортите и все по-често вземат решение за зимната си ваканция едва когато са сигурни, че снежната покривка е достатъчна.

И през предстоящия сезон Пампорово ще продължи да работи по програмата си за привличане на туристи от Израел. През миналата зима ваканционни групи от страната отново са посетили курорта.

Кметът на Чепеларе Боран Хаджиев очаква зимният сезон в Пампорово и Чепеларе да бъде на нивото на миналогодишния или дори по-силен. По думите му редица хотелиери са инвестирали в подобрения, включително в СПА центрове и обновяване на базата, а „Пампорово“ АД продължава да инвестира в инфраструктурата на курорта.

Снимка: Gergana Nalbantova/Facebook