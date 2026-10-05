Времето в Пловдив на 5 октомври 2026 г.

Слънчево и топло ще бъде времето под тепетата в понеделник, температурите ще достигнат 25 градуса

Слънчево и приятно топло ще бъде времето в Пловдив в понеделник, 5 октомври. Минималните температури ще бъдат около 6 градуса в ранните сутрешни часове, а следобед термометрите ще се покачат до 25 градуса.

През целия ден ще се задържи предимно слънчево, без очаквани валежи. Вятърът ще бъде слаб, а следобедните часове ще предложат подходящи условия за разходки и занимания на открито.

От Националния институт по метеорология и хидрология предупреждават за условия за слана в ранните сутрешни часове по високите полета и в котловините. За Пловдив е обявен жълт код за ниски температури до 8:00 часа.

Слънцето в града ще изгрее в 7:21 часа и ще залезе в 18:58 часа.

снимка: Rossitsa Revova