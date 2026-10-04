Мащабната творба „Нуминозен“ на Симеон Стоилов в археологически комплекс „Източна порта на Филипопол“ провокира зрителя

С мащабната творба „Нуминозен“ на Симеон Стоилов завършва 32-рото издание на Седмицата на съвременното изкуство в Пловдив „Бъг в реалността“. Финалната акция по инсталирането на произведението се провежда в археологическия комплекс „Източна порта на Филипопол“, където срещата с непознатото, страховитото и безмълвното се превръща в основа на художественото преживяване.

Какво се случва, когато се изправим пред нещо, което не разбираме, не можем да контролираме и което едновременно ни плаши и привлича? Именно това противоречиво усещане изследва „Нуминозен“ – творба, която поставя зрителя пред границите на познатия опит и го провокира да се изправи срещу собствените си представи за неизвестното.

В основата на произведението е понятието „нуминозно“, въведено от германския теолог и философ Рудолф Ото. С него той описва преживяването при срещата със свещеното и свръхестественото – усещане, в което страхопочитанието се преплита с възхищение и непреодолимо привличане. Ото определя това състояние като mysterium tremendum – „ужасяваща мистерия“.

Именно тази двойственост развива Симеон Стоилов в своята мащабна творба. Непознатото не е само източник на страх, а и сила, която ни кара да се приближим към него, да търсим обяснение и да продължим срещата отвъд границите на рационалното. Самият термин „нуминозен“ произлиза от латинското numen – божество или свръхестествена сила.

Симеон Стоилов е сред утвърдените български художници, работещи в областта на живописта, скулптурата и пространствените форми. В творчеството му природата, човешкото присъствие и усещането за неизвестното често се превръщат в отправна точка за мащабни визуални и пространствени решения.

Изборът на археологическия комплекс „Източна порта на Филипопол“ за финалната акция на „Бъг в реалността“ поставя съвременното изкуство в непосредствена връзка с историческата среда на града. Така произведението на Стоилов става част от пространство, в което различни пластове на времето се срещат, а зрителят е поканен да преживее настоящето през усещането за непознатото.

32-рото издание на Седмицата на съвременното изкуство „Бъг в реалността“ е курирано от Емил Миразчиев и организирано от Сдружение „Изкуство днес“. Проектът е финансиран от Община Пловдив и е част от Календара на културните събития на Община Пловдив за 2026 г., с подкрепата на Гьоте-институт България.