Театралният спектакъл „Спасителят“ гостува в Пловдив 

Специалното представяне на въздействащия спектакъл „Спасителят“ ще се състои на 7 октомври 2026 г. от 11:00 ч. в Дом на културата „Борис Христов“. Специални гости на събитието ще бъдат учениците от СУ „Патриарх Евтимий“ Пловдив, като предстои то да бъде видяно и от възпитаници на редица други учебни заведения в града и региона. Участват актьорите: Ивайло Захариев, Ивана Керанова, Вера Среброва, Валентин Балабанов.

Темата за зависимостите сред подрастващите е изключително важна и актуална, а организаторите си поставят за цел да провокират широк обществен и медиен интерес, поставяйки превенцията на преден план.

Сюжетът на „Спасителят“ отвежда зрителите на един мръсен и студен таван, където коминочистачът Спас (Ивайло Захариев), търсейки падналата си четка, се натъква на дрипаво момиче. Това е Нели (Ивана Керанова) – 18-годишно момиче, зависимо от хероин, което в състояние на тежка абстиненция е готово на всичко за поредната доза. В нейната слабост Спас разпознава собственото си минало. За разлика от повечето хора, той не я изоставя, а решава да остане. Единственото спасение за Нели е да намери истинска любов – такава, която ще я накара отново да поиска да живее.

Спектакълът поставя редица дълбоки въпроси. Дали Спас ще успее да я освободи от примката на зависимостта, или надежда вече няма? Виновна ли е майката (Вера Среброва) за съдбата на дъщеря си и какви са последиците от нейната емиграция? Дали „грижите“ на дилъра Стив (Валентин Балабанов) ще дадат на Нели онова, което ѝ липсва?

Постановката е насочена към младежка аудитория (12+) и съчетава силата на театралното изкуство с пряка възпитателна цел. Спектакълът не спестява суровата истина за капана, в който падат младежите – от „невинната“ проба, през схемата на наркопласьора, до адския омагьосан кръг.

След края на всяко представление екипът провежда 30-40 минутен дискусионен форум с младите зрители, в който актьорите споделят личен опит и отговарят на въпросите на публиката.

„Спектакълът „Спасителят“ е насочен преди всичко към младежката аудитория (12+) и не е само театрален факт, а има и възпитателна цел. Чрез средствата на театралната игра показваме на зрителя нелеката история на едно момиче на 18 години, което е станало наркоманка по най-прозаичния начин – „да опитам, да не съм различна от другите“. Показваме схемата, в която е въвлечена от наркопласьора, и опитите ѝ да се измъкне от този ад.

След края инициираме диалог с публиката в рамките на 30-40 минути, за да бъдем максимално полезни на учениците, предавайки личния си опит. Вярваме, че историята ще стресне и шокира младата публика, ще ѝ покаже истинските причини за наркоманията и последиците от нея. А разговорът накрая дава силно послание за промяна и взимане на правилен избор.“

— Ивайло Захариев