Общинските съветници ще решават и за новата баскетболна зала, зоопарка и две нови имена в града

Бюджетът на Пловдив за 2026 г., финансовото състояние на МБАЛ „Св. Мина“ и правилата за пътуване с градския транспорт са сред решенията с най-пряк ефект върху града, които ще бъдат обсъждани на утрешното заседание на Общинския съвет.

Сесията е насрочена за 17 септември от 9 часа, а в дневния ред са включени десетки предложения. Бюджетът за 2026 г. е точка №5, непосредствено след отчета за изпълнението на бюджета за 2025 г.

401 млн. евро бюджет

Най-голямото решение е финансовата рамка на общината за тази година. Предложената макрорамка на бюджета е 401 023 171 евро.

Съветниците ще трябва да приемат не само новия бюджет, но и да направят равносметка как е изпълнен предходният – чрез отчета за бюджета за 2025 г.

300 000 евро за „Св. Мина“

Сред по-чувствителните финансови решения е предложението общината да предостави на МБАЛ „Св. Мина“ временен безлихвен заем от 300 000 евро.

Средствата са предназначени за покриване на просрочени задължения към доставчици и за заплати.

На сесията има и пакет решения за общинските лечебни заведения – включително утвърждаване на управители на ДКЦ-та и процедура за избор на управител на Центъра за психично здраве.

Как ще се пътува с градския транспорт?

След като беше отложена още през април, промяната на наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт отново влиза в дневния ред. Точката е била изрично отложена до сесията, на която ще се гледа бюджетът.

Това е едно от решенията, които могат да имат пряк практически ефект върху пътниците по автобусните линии.

Баскетболна зала с паркинг

Общинският съвет ще разгледа и анекс към договора за право на строеж за новата закрита баскетболна зала на „Академик-Бултекс 99“ в комплекс „Отдих и култура“.

Предложението предвижда в проекта да бъде обособен подземен етаж за паркинг и обслужващи помещения.

В дневния ред са и промени в годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост, включително продажба на общински жилища на правоимащи наематели.

Пари за зоопарка и проект за училищната десегрегация

Общината ще търси европейско финансиране и за два различни проекта.

Единият е за опазване на застрашени видове ex situ чрез Зоопарк Пловдив по Програма „Околна среда“ 2021–2027 г.

Другият е по Програма „Образование“ и е насочен към десегрегация на училищата, превенция на вторичната сегрегация и противодействие на дискриминацията.

И накрая – две имена

Сред решенията, които вероятно ще предизвикат повече обществен интерес от стандартните административни точки, е предложението стадион „Локомотив“ да бъде преименуван на стадион „Христо Бонев“.

В дневния ред е и предложението за именуване на обществено пространство в Стария град при пресичането на ул. „Стръмна“ и ул. „Цанко Лавренов“ като площад „Паси“, в памет на представители на пловдивската фамилия.

Така в рамките на една сесия съветниците ще трябва да решават едновременно за парите на града, болница със задължения, правилата в автобусите, нова спортна инфраструктура, европейски проекти и имената на две знакови места в Пловдив.