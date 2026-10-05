Наградени творби от конкурса „Проф. Иван Спасов“ звучат премиерно в Пловдив

Концертът ще представи произведения на отличени композитори от България и Италия

Премиерни изпълнения на отличени творби от Десетото издание на Международния конкурс по композиция „Проф. Иван Спасов“ ще прозвучат в Пловдив на 10 октомври. Концертът „Концертни премиери“ започва от 18:30 часа в Първо студио на Радио Пловдив.

Конкурсът се организира от Фондация „Проф. Иван Спасов“ в партньорство с АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. Вече повече от 25 години той събира композитори от различни държави и насърчава обмена на идеи в областта на съвременната музика.

Юбилейното десето издание се проведе в края на 2025 г. Журито – доц. Илия Кожухаров, проф. Велислав Заимов и проф. Красимир Тасков – оцени 19 произведения от САЩ, Италия, Хърватия и България, разпределени в две категории.

В категорията за камерен инструментален ансамбъл първите награди са присъдени на Светлин Христов за квинтета „Upon the Path of Dreams“ и на Георги Арнаудов за „Quattro Litanie per percussion e pianoforte“.

Втора награда получава Лора ал Ахмад, а с трети награди са отличени Павел Ваклинов и италианският композитор Масимо Лауричела.

В категорията за хорова творба втора награда е присъдена на Лъчезар Михайлов за „Три православни песнопения“.

Музика на отличените автори

В програмата на концерта са включени творби на Георги Арнаудов, Светлин Христов, Лъчезар Михайлов и Павел Ваклинов, както и произведения на Иван Спасов.

На сцената ще излязат Анна Янкова – мецосопран, Анет Артинян – виолончело, Димитър Наков – пиано, Павел Ваклинов – кларинет, Красимира Паурова – цигулка, Симеон Попов – перкусии и Христо Аролски – виола. В концерта ще участва и Камерен хор „Иван Спасов“.

Десетото издание е повод и за равносметка на историята на конкурса. За 27 години в него са представени над 240 творби, а участниците са от 15 държави. Конкурсът се провежда на всеки три години и е насочен към съхраняването и популяризирането на творческото наследство на композитора Иван Спасов, както и към подкрепата за авторите на съвременна музика.

Събитието се реализира със съдействието на Община Пловдив по програма „Гражданска активност“ и е част от Културния календар на града за 2026 г.