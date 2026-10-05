Община Пловдив отново организира „Училищни игри на волята“

В рамките на инициативата Пловдив – Европейска столица на спорта 2028, насочена към насърчаване на активния начин на живот и борбата със затлъстяването при децата, Община Пловдив организира за трета поредна година „Училищни игри на волята“, сезон 3.

Събитието се провежда по инициатива на кмета на града Костадин Димитров и ще се състои на 17 октомври 2026 г. в зала „Колодрум“, а началото е в 10 часа.

Тази година състезанието ще бъде още по-интересно и динамично. Голяма част от предизвикателствата са вдъхновени от популярното телевизионно предаване „Игри на волята“, като участниците ще трябва да демонстрират сила, бързина, издръжливост, координация и умения за работа в екип.

В състезанието могат да участват учебни заведения от град Пловдив, с изключение на Спортно училище „Васил Левски“. Всяко училище има право да заяви един отбор, който включва ученици от две възрастови групи:

Група I: ученици от VII до IX клас – 8 участници: 4 момчета и 4 момичета;

Група II: ученици от X до XII клас – 8 участници: 4 момчета и 4 момичета.

Резултатите на двете групи ще бъдат обединени в общо време, което ще определи крайното класиране на училищата.

Състезанието ще бъде под формата на щафетни игри с разнообразни предизвикателства – силово-функционални и лекоатлетически упражнения, както и специален отборен пъзел.

Подробни инструкции за новите упражнения, както и снимки и видеоматериали за подготовка, ще бъдат изпратени на училищата, потвърдили участие, една седмица преди събитието.

В деня на състезанието, един час преди началото, ще бъде проведено разяснение на правилата и демонстрация на упражненията, за да могат всички участници да се запознаят с предизвикателствата.

И тази година отличените отбори ще бъдат посрещнати с награди – купи, медали, дипломи, атрактивни награди и ваучери.

Участието на всяко училище е от ключово значение за успеха на инициативата и за привличането на още повече деца към спорта, движението и здравословния начин на живот.

Краен срок за подаване на записване е 9 октомври 2026 г., 17 часа, на e-mail: direkcia_smd@plovdiv.bg