Два нови електробуса с ливрея Visit Plovdiv вече са по познатия маршрут

Два чисто нови електробуса вече се движат по линия №20 от началото на седмицата и със сигурност се забелязват. Не само защото са тихи и електрически, а и заради новата им „пловдивска ливрея“, която предизвика усилени спорове в социалните мрежи.

Черният корпус е покрит с бели контурни изображения на знакови места в града, сред които са Централна гара, Сахат тепе, къщи от Стария град и други познати пловдивски силуети. На задната част е логото Visit Plovdiv, а над него – „100% ELECTRIC“.

По линия №20 – от Коматево до езиковите гимназии – са поръчани общо осем такива електробуса. Останалите шест се очаква да пристигнат до края на септември, когато идеята е линията да бъде обслужвана изцяло с електрически автобуси.

Машините са 12-метрови, с нисък под, платформи за колички, климатизация, шумоизолация и гласово известяване на спирките.

Припомняме, че траанспортната фирма „Автобусни превози наскоро поръча общо осем такива електробуса. Първите вече са в движение, а останалите шест трябва да пристигнат поетапно в Пловдив до края на месец септември. Инвестицията е на частния превозвач Петко Ангелов. Общата стойност на проекта – превозните средства и съпътстващата инфраструктура – е около 10 млн. евро, като един електробус струва приблизително 500 хил. евро.

Машините са 12-метрови, с нисък под и платформи за детски колички. Разполагат с климатизация, шумоизолация и система за гласово известяване на спирките. Капацитетът им е между 90 и 105 пътници.